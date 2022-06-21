《異動股》中電（００００２）低開２％，料中期將錄得綜合虧損

《經濟通通訊社２１日專訊》中電（００００２）現價跌２﹒２７％，報７０﹒９元，該股

成交約１４６萬股，涉資１﹒０５億元；煤氣（００００３）無升跌，報８﹒２８元；電能

（００００６）升０﹒４１％，報４９元；港燈（０２６３８）無升跌，報７﹒４１元。

中電控股公布，由於Ｅｎｅｒｇｙ Ａｕｓｔｒａｌｉａ遠期合約的公平價值出現大幅度不

利變動，預期集團將於截至今年６月３０日止的六個月錄得綜合虧損。

鑑於澳洲甚具挑戰和極端的能源巿場狀況，集團的會計盈利受到負面影響。根據集團截至今

年５月３１日止五個月的未經審計綜合管理賬目，ＥｎｅｒｇｙＡｕｓｔｒａｌｉａ由於不利的

公平價值變動錄得相關稅後虧損約７２億元，導致集團的綜合營運盈利虧損約３７億元。澳洲業

務以外，截至今年５月３１日止的五個月，集團其他業務的盈利與集團去年同期的表現大致相若

。

集團指，今年上半年的狀況仍未確定，將取決於今年６月３０日的市場價格。屆時錄得的虧

損可能比今年５月３１日所錄得的金額較多或較少，但預期仍會對集團的營運盈利造成重大不利

影響。

現時，恒生指數報２１２６４，升１０１點或升０﹒４８％，主板成交１４﹒４１億元。國

企指數報７４２５，升２５點或升０﹒３５％。恒生科技指數報４６７７，升１９點或升

０﹒４２％。

即月期指新報２１２０３，升８９點，低水６２點。即月國指期貨報７３７９，升１５點，

低水４６點。即月科指期貨新報４６８２，升１８點，高水５點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中電（００００２） ７０﹒９元 跌２﹒２７％

煤氣（００００３） ８﹒２８元 無升跌

電能（００００６） ４９元 升０﹒４１％

港燈（０２６３８） ７﹒４１元 無升跌

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（ｅｒ）

