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21/06/2022 09:45

《異動股》匯控（００００５）升３％，隔晚英國股市揚逾５％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》匯控（００００５）現價升３﹒４３％，報５１﹒２５元，該
股成交約６２２萬股，涉資３﹒１８億元；渣打（０２８８８）升３﹒３７％，報５８﹒２元；
友邦（０１２９９）升０﹒１２％，報８０﹒５元；港交所（００３８８）跌０﹒６１％，報
３５６﹒２元。
　　英國央行貨幣政策委員Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ　Ｍａｎｎ表示，央行需要更激進地加息，以制
止英鎊兌美元的跌勢，後者會進一步推高通膨。隔晚匯控在英國倫敦股市造好，收市漲２８﹒８
英鎊或５﹒６６％，報５３７﹒５英鎊。

＊匯控港英兩地回購２７６﹒６萬股＊

　　匯控公布，昨日在英國回購約１１７﹒７６萬股，每股作價５﹒２６９０至５﹒３８００英
鎊，總值約６２８﹒６萬英鎊（約６０４２﹒５萬港元）。匯控同日在香港聯交所回購
１５８﹒８８萬股，每股作價４８﹒７５至４９﹒７５港元，總值約７８３６﹒６萬港元。
　　匯控早前公布，計劃不遲於８月３１日斥資最多１０億美元回購普通股，至今累計回購約
６７１８﹒６萬股。
　　現時，恒生指數報２１２０４，升４０點或升０﹒１９％，主板成交１２０﹒４２億元。國
企指數報７３９８，跌１點或跌０﹒０２％。恒生科技指數報４６４０，跌１６點或跌
０﹒３５％。
　　即月期指新報２１１２７，升１３點，低水７８點。即月國指期貨報７３５２，跌１２點，
低水４６點。即月科指期貨新報４６５１，跌１３點，高水１０點。
　　上證綜合指數報３３１６，升０點或升０﹒０２％，成交６６７﹒２８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４６７，跌１９點或跌０﹒１６％，成交４０５﹒６０億元人民幣。
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯控（００００５）　　５１﹒２５元　升３﹒４３％
　　渣打（０２８８８）　　　５８﹒２元　升３﹒３７％
　　友邦（０１２９９）　　　８０﹒５元　升０﹒１２％
　　港交所（００３８８）　３５６﹒２元　跌０﹒６１％
　　中銀（０２３８８）　　３１﹒２５元　　升１﹒３％
　　恒生（０００１１）　　１３８﹒７元　升０﹒１４％
　　平保（０２３１８）　　　５１﹒７元　升１﹒０８％
　　建行（００９３９）　　　５﹒５５元　升０﹒９１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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