《異動股》匯控（００００５）升３％，隔晚英國股市揚逾５％

《經濟通通訊社２１日專訊》匯控（００００５）現價升３﹒４３％，報５１﹒２５元，該

股成交約６２２萬股，涉資３﹒１８億元；渣打（０２８８８）升３﹒３７％，報５８﹒２元；

友邦（０１２９９）升０﹒１２％，報８０﹒５元；港交所（００３８８）跌０﹒６１％，報

３５６﹒２元。

英國央行貨幣政策委員Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｍａｎｎ表示，央行需要更激進地加息，以制

止英鎊兌美元的跌勢，後者會進一步推高通膨。隔晚匯控在英國倫敦股市造好，收市漲２８﹒８

英鎊或５﹒６６％，報５３７﹒５英鎊。



＊匯控港英兩地回購２７６﹒６萬股＊



匯控公布，昨日在英國回購約１１７﹒７６萬股，每股作價５﹒２６９０至５﹒３８００英

鎊，總值約６２８﹒６萬英鎊（約６０４２﹒５萬港元）。匯控同日在香港聯交所回購

１５８﹒８８萬股，每股作價４８﹒７５至４９﹒７５港元，總值約７８３６﹒６萬港元。

匯控早前公布，計劃不遲於８月３１日斥資最多１０億美元回購普通股，至今累計回購約

６７１８﹒６萬股。

現時，恒生指數報２１２０４，升４０點或升０﹒１９％，主板成交１２０﹒４２億元。國

企指數報７３９８，跌１點或跌０﹒０２％。恒生科技指數報４６４０，跌１６點或跌

０﹒３５％。

即月期指新報２１１２７，升１３點，低水７８點。即月國指期貨報７３５２，跌１２點，

低水４６點。即月科指期貨新報４６５１，跌１３點，高水１０點。

上證綜合指數報３３１６，升０點或升０﹒０２％，成交６６７﹒２８億元人民幣。

深證成份指數報１２４６７，跌１９點或跌０﹒１６％，成交４０５﹒６０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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匯控（００００５） ５１﹒２５元 升３﹒４３％

渣打（０２８８８） ５８﹒２元 升３﹒３７％

友邦（０１２９９） ８０﹒５元 升０﹒１２％

港交所（００３８８） ３５６﹒２元 跌０﹒６１％

中銀（０２３８８） ３１﹒２５元 升１﹒３％

恒生（０００１１） １３８﹒７元 升０﹒１４％

平保（０２３１８） ５１﹒７元 升１﹒０８％

建行（００９３９） ５﹒５５元 升０﹒９１％

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（ｅｒ）

