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即市新聞

21/06/2022 13:04

《外匯達仁－盧楚仁》美國經濟衰退，美元仍睇高一線

　　《外匯達仁》早前金融市場仍在討論，到底美國以至環球經濟能否避開硬著陸而成功軟著陸
。但隨著上星期聯儲局突然大幅加息０﹒７５％，軟著陸的希望便隨之幻滅。目前金融市場已不
討論美國是否軟著陸，而是討論甚麼時候出現經濟衰退。
　
　　有部分投行判斷，美國經濟衰退會在明年出現，有部分則認為會在第四季便會出現。筆者也
認為在美國經濟衰退拖累下，環球經濟今年內亦無可避免步入衰退。在經濟衰退拖累下，環球股
市商品市場很大機會受壓，但到底美元會否因為美國今次出現經濟衰退而開始見頂回落呢？
　
　　美國最近公布的一系列經濟數據中，很明顯出現大幅放緩，已經和歐亞大部分已經出現經濟
放緩的國家已經看齊。所以在經濟角度上，已出現海軍鬥水兵的局面。所以若用經濟角度來判斷
匯市中各貨幣走勢有一定難度。所以交易員會比較各國央行貨幣政策來去判斷各國貨幣的強弱，
若以此判斷的話，毫無疑問聯儲局就佔盡優勢。
　
　　首先較容易理解的，就是沒有加息壓力和繼續採取寬鬆貨幣政策的國家的貨幣會被沽售，例
如日圓、人民幣甚至港元會持續受壓。只不過會加息的非美貨幣也很大機會受壓，最主要的原因
是這些有加息壓力的非美貨幣的加息力度，遠遠低於聯儲局，例如歐洲央行表示會在７月和９月
各加息０﹒２５％。相對聯儲局未來加息０﹒５％至０﹒７５％，所以在息差優勢下，美元兌歐
元仍然有其優勢。
　
　　況且因聯儲局開始縮表，美國的資產負債表已經開始下降至８９３２４﹒２萬億美元，反觀
歐洲央行的資產負債表，則上升至８８１７９﹒１８萬億歐元即９２８２６﹒２２萬億美元，所
以歐洲央行的貨幣政策遠遠不及聯儲局的鷹派。另一方面，因歐洲央行將開始加息，區內如希臘
意大利等國家的１０年期債息全面上升，令這些持續受歐債困擾的南歐國家雪上加霜，令歐債危
機可能再度爆發，故歐元匯價仍然疲弱。
　
　　一眾主要非美貨幣國家當中，英國經濟明顯最差，所以英倫銀行極其量每次只可以加息
０﹒２５％，再加上蘇格蘭醞釀再舉辦脫英公投，故在政經因素不利的拖累下，英鎊更見疲弱。
所以在美匯指數中的三大貨幣歐元、英鎊和日圓皆各有隱憂，相信若美國經濟出現衰退，美匯指
數仍然可以繼續睇高一線。《獨立外匯商品分析師　盧楚仁》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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