《午市前瞻》專家指恒指維持上落市，公用股防守力削弱轉吼領展

《經濟通通訊社２１日專訊》恒生指數半日收報２１４６６，升３０２點或１﹒４３％，主

板成交６１９﹒４２億元。恒生中國企業指數報７５１２，升１１２點或１﹒５２％。恒生科技

指數報４７２６，升６９點或１﹒４９％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３７８﹒４元，升７﹒６元或２﹒０５％，成交２５﹒７２億元

；阿里巴巴－ＳＷ收報１０４﹒９元，升０﹒５元或０﹒４８％，成交２４﹒２８億元；美團收

報１９９﹒２元，跌０﹒２元或０﹒１％，成交１７﹒９７億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。



＊衰退憂慮對匯控負面影響大＊



英倫銀行官員預告須加大加息幅度以對抗通脹，上午匯控（００００５）曾升超過４％，渣

打（０２８８８）亦升近４％。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，匯控總部位

於英國，若英國提高加息幅度，會對銀行當地投資業務帶來正面影響，主要受惠於息差擴闊。但

他提到，現時環球市場受高通脹影響，各國央行邁入加息周期，令市場憂慮經濟陷入衰退，反而

對國際銀行股而言屬不利因素，更會蓋過息差擴闊帶來的正面因素。

曾永堅認為，經濟衰退憂慮繼續發酵將不利銀行股表現，故匯控目前反彈亦難以持續。他分

析指，匯控由年初５８﹒１９元高位至今一直走下坡，至本月初亦見受制於百天線，故目前匯控

逼近百天線亦有較大機會遇阻。



＊中電失去公用股的應有優勢＊



中電（００００２）發布盈警震撼市場，預期中期將錄得綜合虧損，集團指主要是由於澳洲

業務帶來的挑戰。曾永堅指，中電上市以來未曾發布過盈警，故今次盈警碓實令市場為之驚訝，

因為上一份業績令市場憧憬澳洲業務的最壞情況已過，但目前顯示澳洲業務仍未能改善。

曾永堅解釋，公用股於市場避險作用的主要原因，在於公用股有穩定盈利以及穩定的現金流

，隨之而來是穩定的派息。但當公用股業績出現差池，市場會關注相關負面情況能否於短期內扭

轉，否則市場會擔心派息是否仍能維持其股價吸引力。

曾永堅指外圍央行持續加息，而目前中電的預期息率只有４厘左右，相對息率吸引力其實不

大。他回顧年初煤氣（００００３）停派紅股事件已令市場對公用股初有戒心，開始關注全球經

濟狀況對公用股影響。曾永堅提到，若全球經濟出現更嚴重調整，環球股市亦會跟隨向下，「要

錢唔要貨」下公用股都難以獨善其身，更遑論充當避險股。



＊領展置富產業守性強＊



曾永堅提到公用股之外，若要部署防守性強股份可選ＲＥＩＴＳ（地產投資信託）股份，如

領展（００８２３）及置富產業信託（００７７８），受惠於本地消費的剛性需求，將較不受環

球經濟衰退因素拖累，而且派息亦相對穩定。

全球央行正開展加息周期，曾永堅指市場對加息引發的經濟衰退憂慮，預期於未來一至兩個

月仍會持續，儘管中港股市受惠於中國經濟見底憧憬，但外圍負面氣氛仍會限制港股升幅，故恒

指短期內難擺脫２０７００至百天線２１８００的區間上落。（ｈｃ）

