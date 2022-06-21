【北水炒Ｄ乜】淨流入２８﹒６億人幣，買港交所沽美團

《經濟通通訊社２１日專訊》今日恒指高開１０１點，報２１２６４點。最高升４００點報
２１５６４點，最低升１２點報２１１７５點。恒指收報２１５５９點，升３９５點或
１﹒８７％。
按額度計算，北水全日淨流入２８﹒６億元人民幣，增加２３％。北水淨買入最多的個股依
次是香港交易所（００３８８）、騰訊控股（００７００）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出
最多的依次是美團（０３６９０）、中國移動（００９４１）、建設銀行（００９３９）。
主板成交１１９３﹒６２億元減少９﹒５％。其中港股通成交３２１﹒５億元，佔總成交
２６﹒９％。
＊王興近日減持美團套現２５００萬元＊
據聯交所資料顯示，美團（０３６９０）創辦人兼首席執行官王興旗下的慈善基金會，繼於
上周二、上周三及上周五（１４日、１５日及１７日）合共減持公司１０萬Ｂ類股後，昨日
（２０日）再減持２﹒６萬Ｂ類股，平均每股作價為２００﹒２３元，套現約５２０﹒６萬元。
加上此前三天操作，王興共套現約２５００萬元。
去年６月３日，王興捐贈成立王興基金會。此前披露，王興基金會專門用於推動教育與科研
等公益事業。
香港交易所升１﹒６２％報３６４﹒２元，北水淨買入２﹒７億元；騰訊控股升２﹒７５％
報３８１元，北水淨買入２億元；藥明生物升５﹒０２％報７１﹒１元，北水淨買入１﹒６億元
。
美團升０﹒９％報２０１﹒２元，北水淨賣出２﹒６億元；中國移動升０﹒６１％報
４９﹒７５元，北水淨賣出１億元；建設銀行升２﹒７３％報５﹒６５元，北水淨賣出７５００
萬元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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香港交易所 （００３８８） ２﹒７４
騰訊控股 （００７００） １﹒９８
藥明生物 （０２２６９） １﹒５９
寶新金融 （０１２８２） ０﹒９５
中國海洋石油 （００８８３） ０﹒３９
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） －２﹒６１
中國移動 （００９４１） －１﹒００
建設銀行 （００９３９） －０﹒７５
小米集團 （０１８１０） －０﹒６３
信達生物 （０１８０１） －０﹒５６
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