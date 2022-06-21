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21/06/2022 15:57

《美元走勢－羅明立》美元未確認見頂前不宜過份看空

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３５﹒１３　１３５﹒２７　１３４﹒９７
　　歐元╱美元　１﹒０５３４　１﹒０５４２　１﹒０５１３
　　英鎊╱美元　１﹒２２８２　１﹒２３８３　１﹒２２４５
　　美元╱瑞郎　０﹒９６５５　０﹒９６７６　０﹒９６５５
　　美元╱港元　７﹒８４９２　７﹒８５００　７﹒８４９２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美匯指數周一（２０日）在１０４﹒５０附近窄幅波動，美國總統拜登跟前財
長薩默斯交流後指，美國經濟衰退並非不可避免的，而薩默斯就擔心出現滯脹的機會很大。聖路
易聯儲主席布拉德表示當地經濟可以繼續擴張，聯儲局必須滿足市場對貨幣政策的預期，否則通
脹預期會失控。投資者正在評估美國經濟會否出現衰退以及對美元的影響，暫時失去上升動力。
　
　　歐洲央行行長拉加德重申未來兩次議息會議的行動計劃，７月份上調關鍵利率０﹒２５％，
並在９月份再次提高利率；同時要防止歐元區不同國家融資成本拉闊的問題。歐洲央行必須保持
靈活性，以確保政策的正確傳導。
　　非美貨幣小幅反彈，不過力度仍然有限，美元未確認見頂前不宜過份看空。美元技術走勢有
超買，關注歐元１﹒０３５０會否形成雙底的可能，１﹒０６重要阻力，上破的話短線可看高一
線；初步支持１﹒０４４０。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒０５８０　１﹒０４４０　１﹒０６２０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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