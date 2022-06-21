《美元走勢－羅明立》美元未確認見頂前不宜過份看空

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３５﹒１３ １３５﹒２７ １３４﹒９７

歐元╱美元 １﹒０５３４ １﹒０５４２ １﹒０５１３

英鎊╱美元 １﹒２２８２ １﹒２３８３ １﹒２２４５

美元╱瑞郎 ０﹒９６５５ ０﹒９６７６ ０﹒９６５５

美元╱港元 ７﹒８４９２ ７﹒８５００ ７﹒８４９２

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《美元走勢》美匯指數周一（２０日）在１０４﹒５０附近窄幅波動，美國總統拜登跟前財

長薩默斯交流後指，美國經濟衰退並非不可避免的，而薩默斯就擔心出現滯脹的機會很大。聖路

易聯儲主席布拉德表示當地經濟可以繼續擴張，聯儲局必須滿足市場對貨幣政策的預期，否則通

脹預期會失控。投資者正在評估美國經濟會否出現衰退以及對美元的影響，暫時失去上升動力。



歐洲央行行長拉加德重申未來兩次議息會議的行動計劃，７月份上調關鍵利率０﹒２５％，

並在９月份再次提高利率；同時要防止歐元區不同國家融資成本拉闊的問題。歐洲央行必須保持

靈活性，以確保政策的正確傳導。

非美貨幣小幅反彈，不過力度仍然有限，美元未確認見頂前不宜過份看空。美元技術走勢有

超買，關注歐元１﹒０３５０會否形成雙底的可能，１﹒０６重要阻力，上破的話短線可看高一

線；初步支持１﹒０４４０。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０５８０ １﹒０４４０ １﹒０６２０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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