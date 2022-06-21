  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/06/2022 13:29

【新冠肺炎】據報澳門新口岸財神酒店等被圍封，料涉最多７００人

　　《經濟通通訊社２１日專訊》據《澳門日報》報道，今日上午澳門新口岸財神酒店、財神娛
樂場、栢濤停車場及多家押店全被圍封，多名身穿防疫保護衣人員在各出入口駐守，現時已有超
市貨車運送物資到酒店。
　　現場消息指，酒店內有５００至７００人，或會派發快速測試包讓一眾人等作自行檢測，有
可能作原地隔離，但仍需官方確認並公布。有指曾有旅客欲進入酒店取回行李，但遭拒絕入內。
（ｂｉ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章專訪21/06/2022
【專訪】順豐房託：兩年內將資產增至120億目標不變惟有挑戰
人氣文章專訪21/06/2022
【專訪】順豐房託：物流地產需求增加　冀今年再收購數個項目
人氣文章財經熱話21/06/2022
歐美鷹聲不斷英國或猛加息　匯控渣打升逾3%
人氣文章財經熱話21/06/2022
【中電盈警】中電曾插逾6%　專家料一個因素困擾股價前景
人氣文章財經熱話21/06/2022
《午市前瞻》專家指恒指維持上落市，公用股防守力削弱轉吼領展
人氣文章大行報告21/06/2022
【大行炒D乜】摩通降中電評級兼大削目標價　click入嚟睇下
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金