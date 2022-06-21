【新冠肺炎】據報澳門新口岸財神酒店等被圍封，料涉最多７００人

《經濟通通訊社２１日專訊》據《澳門日報》報道，今日上午澳門新口岸財神酒店、財神娛
樂場、栢濤停車場及多家押店全被圍封，多名身穿防疫保護衣人員在各出入口駐守，現時已有超
市貨車運送物資到酒店。
現場消息指，酒店內有５００至７００人，或會派發快速測試包讓一眾人等作自行檢測，有
可能作原地隔離，但仍需官方確認並公布。有指曾有旅客欲進入酒店取回行李，但遭拒絕入內。
（ｂｉ）
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