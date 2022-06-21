歐冠昇：港交所須自我顛覆，由基礎設施進化成以客戶為中心



《經濟通通訊社２１日專訊》港交所（００３８８）今日舉行上市２２周年誌慶，港交所行

政總裁歐冠昇發表網誌表示，短短２２年，港交所已從一家區域性股票交易所轉型成為國際領先

的交易所集團，開創性地建立了連接中國與世界的雙向互聯互通機制，並大力提升了市場的深度

、廣度和流動性，並進行了影響深遠的根本性改革，改變了市場的ＤＮＡ，成為了全球首選的融

資場所。



＊將將港交所建設為「面向未來的領先市場」＊



歐冠昇重申今年３月公布的戰略規劃，要將港交所建設為「面向未來的領先市場」，當中首要從

自我顛覆做起，「從以基礎設施為中心的模式向以客戶為中心的模式進化。他表示，即使港交所

現有業務具備優勢且開創互聯互通機制，但行業競爭格局已經發生巨大變化，不再只是與其他交

易所競爭，也在與金融科技公司、數碼資產平台和其他一些初創企業競爭，集團須重新思考系統

，進一步瞭解客戶需求。



＊港交所需建設靈活高效的基礎設施＊



他指出，客戶需要渠道投資新的資產類別，例如數碼資產和ＥＳＧ投資，也需要更豐富的數

據和信息服務，例如，數碼資產近年來發展迅速，已成為國際市場上一大主要資產類別，在

ＥＳＧ投資方面，彭博預計，全球投資於ＥＳＧ的資產規模在２０２２年底將達到４１萬億美元

，遠超２０１６年的２２﹒８萬億美元。

另外，港交所需要建設靈活高效的基礎設施，令客戶更輕鬆使用產品和服務，集團已為此投

資數碼化基礎設施，利用大數據、開放式ＡＰＩ以及雲端技術，以優化基礎設施並提升平台功能

。他又表示，需要更多優秀的人才，需要敢於迎接挑戰並有行動力的人，需要使命驅動、有前線

領導力、致力於為可持續未來做出貢獻的人。



＊冀能持續提高市場的效率和吸引力＊



歐冠昇又指，「變革和轉型一直是我們的ＤＮＡ」，希望能夠持續提高市場的效率和吸引力

，香港是世界上最有競爭力、營商環境最好的城市之一，還有中國金融大發展這一前所未有的機

遇，已經準備好迎接新的旅程和成功。

他總結稱，通過建設面向未來的領先市場，可以推動很多美好事情的發生，這些事將在未來

幾年對港交所的客戶和社區帶來影響。期待擁抱身邊不斷變化的世界，挑戰自我，更上一層樓，

譜寫香港交易所的新篇章：未來已來，就在現在。（ｂｉ）

