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21/06/2022 16:36

《本港經濟》５月整體通脹率意外降至１﹒２％，低於預期

　　《經濟通通訊社２１日專訊》政府統計處公布，今年５月整體消費物價與一年前同月比較，
上升１﹒２％，較３月份升幅（１﹒３％）為低，亦低於市場預估的１﹒６％。剔除所有政府一
次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在５月份的按年升幅（即基本通脹率）為１﹒７％，較
４月升１﹒６％為高，主要是由於電力費用和外出用膳及外賣費用升幅擴大所致。

＊５月基本通脹率升至１﹒７％＊

　　以今年首五個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升１﹒４％。剔除所有政府一
次性紓困措施的影響，相應升幅則為１﹒６％。

＊政府料通脹短期內維持溫和＊

　　政府發言人表示，５月基本消費物價通脹率輕微上升至１﹒７％。本地疫情在月內維持穩定
，衣履和外出用膳及外賣價格的升幅加快。能源相關項目的價格繼續大幅上升。基本食品價格的
升幅進一步放緩，但仍然明顯。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。由於一些主要
入口來源地的通脹熾熱，預期外圍價格壓力將持續顯著。不過，由於本地成本壓力仍然輕微，總
體而言通脹在短期內應會維持溫和。政府會繼續留意情況。（ｃｌ）

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