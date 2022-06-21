【夜期時段】即月期指最新報２１４７０點，跌４點，低水９０點

《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１４８６點，升１２點，低水
７４點，最新報２１４７０點，跌４點，低水９０點，合約成交６０３張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７４９８點，跌３點，低水５２點，最新報７４９６點，跌
５點，低水５４點，合約成交４２１張。
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