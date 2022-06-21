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即市新聞

21/06/2022 18:02

澳門通過新《博彩法》，博彩中介只可為一間承批公司服務

　　《經濟通通訊社２１日專訊》澳門媒體報道，當地立法會全體會議今日就新《博彩法》進行
細則審議，討論逾兩小時後，法案獲表決通過。當中建議，每一博彩中介僅可於一間承批公司內
從事博彩中介業務，以收取佣金方式提供服務，不得以任何方式與承批公司分享娛樂場的收入。
討論時議員高天賜提出，這將限制博彩中介發展空間，無前景可言。
　
＊賭牌上限６個，批給期不多於十年＊

　　同時，該法案主要訂明賭牌批給上限六個，禁止轉批給，批給期不多於１０年，最多可延長
３年；未來管理公司只能收管理費，不能與娛樂場分享利潤或收取佣金。法律將自公布翌日起生
效。

＊「一對一」以防無限擴張＊

　　澳門經濟財政司司長李偉農表示，經實踐考慮，希望中介定位「拉客」給承批公司，收取佣
金作為報酬，「將角色擺返應有位置」。中介業務是向博彩者提供交通、住宿、餐飲、消遣等各
種便利，而收取承批公司支付不多於法定佣金上限的金額作為回報，和承批公司是夥伴關係。「
一對一」方式確保承批公司和中介關係更明晰，財務關係更清楚，防止中介無限擴張。將來有業
務經營法就中介未來義務責任及監管方式作細化規定，本法是原則性規定。

＊法律將更好監管中介＊

　　博監局局長何浩瀚稱，「一對一」做法能更好地監管中介業務，過去承批公司對開設於其場
內的貴賓廳參與度不高，現規定承批公司有監管義務，年初發現有已倒閉的貴賓廳職員，利用熟
悉承批公司運作的漏洞，借機作出不規則行為，法律將來更好監管中介，使博彩業健康發展。
（ｃｌ）

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