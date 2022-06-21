  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/06/2022 19:23

《再戰明天》鮑威爾赴參院發表貨幣政策證詞，英國公布ＣＰＩ

　　《經濟通通訊社２１日專訊》鮑威爾赴參院發表貨幣政策證詞，及英國公布ＣＰＩ，料為周
三（２２日）市場焦點。

＊歐央行副總裁發表講話，歐元區公布消費者信心指數＊

　　各國重要經濟活動方面，歐洲央行管理委員會召開非貨幣政策會議。本港時間周三
３：００ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯發表講話。３：３５ｐｍ，歐洲央行執委埃爾德森在法
蘭克福金融管理學院主辦的銀行業會議上發表主旨演說。晚上９：００ｐｍ，里奇蒙聯邦儲備銀
行總裁巴爾金發表講話。９：３０ｐｍ，美聯儲主席鮑威爾在參議院金融委員會發表半年度貨幣
政策證詞。
　　數據方面，周三本港時間２：００ｐｍ，英國公布５月消費者物價指數，月率升幅料由
２﹒５％收窄至０﹒７％，年率升幅料由９％擴大至９﹒１％；５月核心消費者物價指數年率升
幅料由６﹒２％收窄至６％。同一時間，日本公布５月工具機訂單。本港時間４：３０ｐｍ，英
國公布４月房價指數。本港時間１０：００ｐｍ，歐元區公布６月消費者信心指數，料由負
２１﹒１收窄至負２０﹒５。
　　在本港，明日公布業績的公司有：安領（０１４１０）、煜榮（０１５３６）、茂盛
（０００２２）、中國動向（０３８１８）、中發展（００４７５）、開明（００７６８）、麥
迪森（０８０５７）、國聯通信（０８０６０）、修身堂（０８２００）、匯安智能
（０８３７９）、興銘（０８４２５）、環球印館（０８４４８）、禮建德（０８４５５）、寶
發（０８５３２）、永續農業（０８６０９）等。（ｗａ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話21/06/2022
中電受累澳洲業務中期料錄虧損　大行狠劈目標價逆市插7%
人氣文章中國故事21/06/2022
《神州經脈》多地樓市政策再鬆綁　滬指兩連跌仍守三千三
人氣文章FOCUS21/06/2022
【FOCUS】「直播清流」高位腰斬　螞蟻傳聞耐人尋味
人氣文章財經熱話21/06/2022
【減持潮】新東方在綫遭騰訊清倉式減持　騰訊系須小心？
人氣文章專訪21/06/2022
【專訪】陶冬：歐洲擬禁燃油車　或重蹈能源轉型失誤（有片）
人氣文章專訪21/06/2022
【專訪】順豐房託：兩年內將資產增至120億目標不變惟有挑戰
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金