《再戰明天》鮑威爾赴參院發表貨幣政策證詞，英國公布ＣＰＩ

《經濟通通訊社２１日專訊》鮑威爾赴參院發表貨幣政策證詞，及英國公布ＣＰＩ，料為周

三（２２日）市場焦點。



＊歐央行副總裁發表講話，歐元區公布消費者信心指數＊



各國重要經濟活動方面，歐洲央行管理委員會召開非貨幣政策會議。本港時間周三

３：００ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯發表講話。３：３５ｐｍ，歐洲央行執委埃爾德森在法

蘭克福金融管理學院主辦的銀行業會議上發表主旨演說。晚上９：００ｐｍ，里奇蒙聯邦儲備銀

行總裁巴爾金發表講話。９：３０ｐｍ，美聯儲主席鮑威爾在參議院金融委員會發表半年度貨幣

政策證詞。

數據方面，周三本港時間２：００ｐｍ，英國公布５月消費者物價指數，月率升幅料由

２﹒５％收窄至０﹒７％，年率升幅料由９％擴大至９﹒１％；５月核心消費者物價指數年率升

幅料由６﹒２％收窄至６％。同一時間，日本公布５月工具機訂單。本港時間４：３０ｐｍ，英

國公布４月房價指數。本港時間１０：００ｐｍ，歐元區公布６月消費者信心指數，料由負

２１﹒１收窄至負２０﹒５。

在本港，明日公布業績的公司有：安領（０１４１０）、煜榮（０１５３６）、茂盛

（０００２２）、中國動向（０３８１８）、中發展（００４７５）、開明（００７６８）、麥

迪森（０８０５７）、國聯通信（０８０６０）、修身堂（０８２００）、匯安智能

（０８３７９）、興銘（０８４２５）、環球印館（０８４４８）、禮建德（０８４５５）、寶

發（０８５３２）、永續農業（０８６０９）等。（ｗａ）

