【專訪】順豐房託：物流地產需求增加，冀今年再收購數個項目

《經濟通通訊社記者羅綽堯２１日報道》順豐房託（０２１９１）是順豐控股

（深：００２３５２）於去年５月分拆上市，並以物流為主的房地產投資信託基金

（ＲＥＩＴｓ）。該公司早前向母企順豐控股收購長沙一項總可出租面積約１２﹒０１萬平方米

的物流物業。順豐房託執行董事兼行政總裁翟廸強接受《經濟通通訊社》專訪時表示，除了集團

近日公布收購的長沙項目，他預料明天（２２日）舉行的基金單位持有人特別大會將會批准集團

規劃下半年的收購事宜，期望今年內可以再收購數個項目。他亦留意到近年電商的快速發展，令

物流地產的需求愈來愈大。另外，地產項目投資者對物流地產有很大興趣，令該些物業的估值上

升。



＊與母企有緊密聯繫，會優先考慮收購他們的項目＊



翟廸強指，公司一直與母企有緊密聯繫及研究合適的項目，因應有很多新開發項目，故需待

項目成熟後才會考慮收購，惟相信一定會有更多合作機會。另外，目前順豐控股中有約十幾至二

十個成熟的項目可供集團考慮收購，故在大方向上會不斷尋求融資方法，以加快收購步伐。他又

提到，集團作為順豐集團的一部分，會優先考慮收購母企的項目，同時亦會考慮第三方項目，如

果項目本身有順豐作為該物業的租客，集團對該項目的興趣會較大。翻查資料，集團起首的投資

組合包括三項現代物流物業，分別位處香港青衣以及內地的佛山與蕪湖，當中，順豐控股佔用了

整個投資組合可出租面積的８成。



＊優先考慮經濟增長及物流發展理想的地區＊



翟廸強指出，在研究收購項目時，內地有數個經濟增長良好及物流發展特別理想的區域，包

括大灣區、華東地區的上海及其周邊地方，如安徽省蕪湖市、北京及天津地區、以及中部的武漢

、長沙及成都，而內地西面的經濟發展相對不太蓬勃，故暫時不會優先考慮。對於東南亞市場，

他指出，母企正在當地加大投資，集團亦有空間與他們合作，又認為如果可以通關，將會對物流

行業帶來正面效果，因為香港作為物流樞紐，可以發揮協助內地及東南亞物流運輸的作用。

他又表示，因應公司不會參與開發項目，因此收購的對象需要是已經落成及正在營運的物業

，並有７至８成出租率，及需以順豐控股作為該物業的主要租客。他認為，以上準則可給予投資

者信心，及維持集團租金收入穩定。

