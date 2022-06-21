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21/06/2022 13:30

【專訪】順豐房託：兩年內將資產增至１２０億目標不變惟有挑戰

　　《經濟通通訊社記者羅綽堯２１日報道》順豐房託（０２１９１）上市至今逾一年，執行董
事兼行政總裁翟廸強曾預告，目標上市兩年內將資產由６０億元提升至１２０億元。他接受《經
濟通通訊社》專訪時坦言，過去一年的市場環境及資本市場均有調整，利息環境亦有轉變，因此
要達成這個目標會有一定的挑戰，不過公司仍會維持這個目標。對此，他指出，融資安排是其中
一個挑戰，因為集團作為一間房託，借貸比率需要限制至最高５０％，如以保守及較安全的角度
而言，該比率應控制在四成多一點的水平，而目前集團亦有增加借貸的空間，同時公司需考慮如
股本融資等不同的借貸模式。

＊加息對集團有影響，會透過對沖以減低風險＊

　　對於美國宣布加息０﹒７５厘，幅度是自１９９４年，即２８年以來最大。翟廸強指，加息
一定對集團構成影響，會爭取一個較低融資成本的安排，在利息方面亦會透過對沖以減低風險。
不過，他續指，相對寫字樓或商埸，物流地產的租金回報相對較高，即使利息成本上升令物業回
報率下調，項目仍然會有盈利，有助集團增加派息。目前集團採取百分百派息政策。他認為，即
使目前利息環境不太理想，但集團仍有空間收購新的物流地產項目。
　　翟廸強表示，疫情會拖慢文件往來的程序，以營運的角度來看，雖然疫情影響到國內經濟，
部分地區的封城措施亦影響到集團的營運，惟整體的物流地產需求及使用率仍然很高，因此集團
作為業主，認為對出租率及租金收入並沒有影響。

＊本港物流地產項目需求樂觀，租金有上調空間＊

　　物流項目方面，集團投資的現代化物流物業的市場有別於一般零售或商業地產項目，一般來
說物流物業的租戶會按據業務需要安排設備，比如擁郵件分派設備、冷鏈、恒溫等，這些需要租
戶投入資金，因此租戶的粘性也較高。
　　翟廸強認為，本港土地供應緊張，政府亦相對較少推售工業地，加上工業用樓宇的空置率低
，因此對物流地產的需求感到樂觀，料租金仍有上調空間。另一方面，內地同樣對物流地產有很
大需求，惟土地供應相對較多，令部分地區的物業空置率達到雙位數。不過，他強調，大型企業
會選擇高質素的物流物業，故高質素的物流地產項目空置率仍然較低。租金方面，他提到，疫情
初期內地的物業租金有所下調，但目前很多地區的租金已回復到正增長，相信高質素項目的租金
仍有上升空間。

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