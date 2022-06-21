【紓困措施】臨時失業支援本月結束，覆核需在月底前提出

《經濟通通訊社２１日專訊》政府早前推出「臨時失業支援計劃」，合資格申請人可獲一筆

過１萬元援助金。工聯會立法會議員鄧家彪表示，今日收到政策創新與統籌辦事處的電郵，獲告

知該計劃將在本月結束，因此所有被拒絕申請後計劃上訴的市民需要在月底前提出覆核。

工聯會至今收到逾２０００宗申請被拒的上訴求助，已分批轉介到創新辦處理。（ｓｌ）

