【紓困措施】臨時失業支援本月結束，覆核需在月底前提出

《經濟通通訊社２１日專訊》政府早前推出「臨時失業支援計劃」，合資格申請人可獲一筆
過１萬元援助金。工聯會立法會議員鄧家彪表示，今日收到政策創新與統籌辦事處的電郵，獲告
知該計劃將在本月結束，因此所有被拒絕申請後計劃上訴的市民需要在月底前提出覆核。
工聯會至今收到逾２０００宗申請被拒的上訴求助，已分批轉介到創新辦處理。（ｓｌ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|FOCUS21/06/2022
【FOCUS】「直播清流」高位腰斬 螞蟻傳聞耐人尋味
|財經熱話21/06/2022
【減持潮】新東方在綫遭騰訊清倉式減持 騰訊系須小心？
|專訪21/06/2022
【專訪】陶冬：歐洲擬禁燃油車 或重蹈能源轉型失誤（有片）
|專訪21/06/2022
【專訪】順豐房託：兩年內將資產增至120億目標不變惟有挑戰
|專訪21/06/2022
【專訪】順豐房託：物流地產需求增加 冀今年再收購數個項目
|財經熱話21/06/2022
歐美鷹聲不斷英國或猛加息 匯控渣打升逾3%
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰