【企業盈喜】長江製衣（２９４）料全年虧轉盈賺最多４０００萬元

《經濟通通訊社２１日專訊》長江製衣（００２９４）發盈喜，截至今年３月底止年度預期

將?得盈利介乎約２０００萬至４０００萬元，而去年度錄得稅後虧損約２９００萬元。

該集團解釋，預期能轉虧為盈主要是由於應佔集團合營企業溢利大幅增加。業績理想主要由

於紗線業務改善及棉花和紗線利好的價格變動；廠房及設備減值虧損減少；及經營費用減少。

（ａｃ）

