《本港經濟》陳茂波：短中期有兩大挑戰，包括如何加速疫後復甦

《經濟通通訊社２１日專訊》財政司司長陳茂波接受鳳凰衛視專訪時表示，未來工作短中期

面臨兩大挑戰，第一最大挑戰是金融安全的防禦，首先要確保金融安全。他說，香港要考慮到國

際政治環境瞬息萬變，以底線思維的角度做好部署，監察好市場，避免一些金融市場波動的影響

。

另一大挑戰是如何加速疫後經濟恢復，陳茂波指，如果疫情受控，在出口、本地零售、餐飲

消費，加上消費券的助力，應該可以穩住局面，若這方面往前做得好，估計今年餘下時間，經濟

仍有機會實現輕微增長，又指希望香港未來可以嚴防疫情，盡早恢復與內地之間的跨境運輸，並

努力爭取盡快與內地恢復通關。



＊對未來五年工作充滿期待＊



未來五年繼續留任的陳茂波表示，對工作充滿期待，很多謝中央的信任，也非常感謝候任行

政長官李家超的支持及提名。陳茂波指，國際政治經濟環境都起了新變化，未來挑戰相當大，可

以說複雜多變，感到責任很重大，機會和挑戰並存。

陳茂波又指，將在李家超帶領下，與各界合作解決社會積累多年的深層次問題，例如土地房

屋、住房難、貧富差距，年輕人向上流有一定難度，新一屆政府可以與立法會、社會各界，更加

可以齊心合力破解這些問題。（ｈｙ）

