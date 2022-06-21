《小傳日記》趁高減持新東方，ＱＱ跟實風向唔會慌！

《小傳日記》魚缸整整吓就越升越多，今朝都係得百幾二百點，點知臨食ｌｕｎｃｈ前就升

到多過３００點，晏晝仲一路向著４００點邁進，最終全日升３９５點，啱啱好唔夠４００點。

升市下藍戰士入面有６５隻都升住完場，咁高興之下就數中電（００００２）斯人獨憔悴！

噚日中電就公布盈警話中期綜合營運盈利虧損約３７億銀。中電身為老牌公用股，一話會蝕錢就

個個驚，掉都掉唔切，全日最後跌足７巴仙有多，報６７﹒４銀。

不過唔計隻中電，魚缸其他個個都好歡騰，譬如隻ＱＱ（００７００）升多過兩巴仙，收報

３８１銀。今日有關ＱＱ嘅料就有兩單，先嚟就係上個禮拜三同四，連續兩日沽咗新東方在線

（０１７９７）７個巴仙嘅持股，套現咗成７億幾銀。孖屐有人就擔心ＱＱ又嚟過減肥，準備減

持唔同股份。不過ＱＱ要減肥就一路都係長遠任務嚟架啦，反壟斷未完隻企鵝都無得唔減！而新

東方在線炒起仲唔趁熱食咩？呢啲熱炒嘅股都唔知下一步會點，升咗就放都係正路！

而另一單有關ＱＱ嘅就係佢宣布咗會成立擴展實境ＸＲ部門，當中包括軟件同硬件在內嘅擴

展現實業務，會成為公司互動娛樂事業群嘅一部分。消息就話，ＸＲ部門最終員工人數會有成

３００幾人，消息人士就話都算係一個唔細嘅規模。

其實ＱＱ身為神州最大型科技佬，點會無研究元宇宙？不過揀喺而家先講，係因為阿爺終於

表咗態會搞元宇宙。上個禮拜信通院就牽頭成立元宇宙產業聯盟（ＸＲＭＡ），會由技術產業、

經濟活動與網絡社會多視角對元宇宙涉及的技術路徑等重點問題跟蹤研究。見到阿爺有

ｓｉｇｎａｌ搞元宇宙，ＱＱ自然先敢講自己都有份搞啦，最重要係「有序」咁發展嘛，請請！



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