【企業盈警】霸王集團料首五個月淨虧損擴大至２４００萬人幣

《經濟通通訊社２１日專訊》霸王集團（０１３３８）預期，截至今年５月底止五個月，錄
得淨虧損２４００萬元（人民幣．下同），去年同期錄得淨虧損１７４０萬元。
該集團指，淨虧損增加的原因主要歸於原材料成本及製造費用的通貨膨脹壓力，以及集團為
應對市場激烈的競爭以維持市場份額，於今年５月增加促銷推廣費用。（ｈｙ）
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