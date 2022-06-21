《真知灼見－溫灼培》英鎊受政治及經濟雙重困擾

《真知灼見》上周當大家把焦點集中在英倫銀行的加息行動之際，卻忽略了英國當地的一些

政治變化。而這些政治變化，相信對往後英鎊所帶來的影響更大，更值得大家關注。



＊政治困擾不利英鎊前景＊



本月１３日，約翰遜政府啟動了計劃，企圖推翻在英國脫歐期間與歐盟簽定的「北愛爾蘭協

議」（Ｎｏｒｔｈｅｒｎ Ｉｒｅｌａｎｄ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）。市場擔心此舉將會加劇英國

與歐盟間的緊張形勢，並可能引發雙方貿易戰。當英國面對９％通脹率及經濟已見明顯轉弱下，

如與歐盟在此期間爆發貿易戰，可想像對英經濟以至英鎊匯價將帶來多大衝擊。

而令事情更壞，本月１４日蘇格蘭首席大臣施雅晴發表有關推動新獨立公投的文件，企圖繞

過「１９９８年蘇格蘭法令」，即蘇格蘭必須首先獲得英政府同意，才能舉行獨立公投的限制。

明顯，蘇格蘭正在準備另一次的脫英公投。現市場估計蘇格蘭的脫英公投或最快可於２０２３年

底前舉行。面對可能分裂及與歐盟爆貿易戰的英國，其經濟以至匯率前景如何，大家可想而知。



＊英經濟明顯轉弱本周留意零售數字＊



回觀經濟，面對９％年通脹率（ＣＰＩ），上周四（１６日）英倫銀行不得不加息。但試想

，以現時１﹒２５％息率，又如何壓抑９％通脹率？試問有誰會為了１﹒２５％息率，而存放其

資金到銀行不作消費，任由９％通脹率蠶食？所以如要有效壓抑通脹，英倫銀行必須大舉加息。

但英倫銀行也有其難處。英經濟早已呈現疲態。英國４月ＧＤＰ按月比已見收縮０﹒３％，加上

４月實質工資按年下跌４﹒５％，是２０年內最大跌幅，這使英倫銀行難仿效聯儲局作大幅加息

。本周五（２４日）英國將公布５月零售銷售數字。料這數字按月按年將分別跌０﹒６％及

４﹒３％。如屬實將能進一步確認英經濟轉弱情況。

面對高通脹，無奈相信往後英倫銀行仍會保持其加息步伐，但料速度及幅度上將遠不及聯儲

局。至於加息本身料也會加速英經濟轉弱。而這一切因素料將使英鎊匯價被比下去。料英鎊有機

重返１﹒２０美元。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

