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21/06/2022 12:42

【美鷹加息】施羅德投資：聯儲局加大收水力度，等待政策奏效訊號

　　《環富通基金頻道２１日專訊》施羅德投資首席經濟學家及策略師Ｋｅｉｔｈ　Ｗａｄｅ指
，美國聯儲局大幅加息預示變化即將來臨，然而仍焦急地等待經濟出現政策奏效的訊號。

＊工資物價螺旋式上漲風險增，經濟大幅放緩才可遏通脹＊
　
　　６月１５日，美國宣布加息０﹒７５厘，升幅是自１９９４年以來最高。美國聯儲局同時預
示未來或以更大幅度進行加息，並且有可能進一步攀升至高於較早前的預期。目前，所謂的點陣
圖顯示利率將於今年底前升至３﹒４厘的水平，其後更將於２０２３年升至３﹒８厘。若不是因
為６月１０日所公布的兩項壞消息，聯儲局很可能會按照原定計劃，只加息５０個基點。除了整
體消費物價指數上升至８﹒６％，通脹預期亦升至３﹒３％的水平。從數字上來看，通脹變得積
重難返，同時美國步入工資物價螺旋式上漲的風險已增加。
　　經濟顯然需要以更大幅度放緩才足以讓通脹受控，而在失業率高企的情況下，聯儲局亦已將
今明兩年的經濟增長預測下調至２％以下。雖然聯儲局主席鮑威爾曾在議息會議後表示，最終結
果有可能受不在可控範圍內的因素影響而變得更壞，但聯儲局始終對作出經濟衰退的預期欲言又
止。鮑威爾所指的是在烏克蘭發生的衝突，以及商品價格有可能進一步上升的風險。雖然目前的
加息步伐似乎已加快，但預料今年的政策將以更進取的步伐收緊。無論如何，仍然相信經濟活動
轉弱及通脹的證據將促使聯儲局減慢收緊政策的步伐，並有可能提前於２０２３年暫緩其緊縮政
策的舉動。

＊工資增長削弱消費停滯，通脹或今年稍後時間改善＊

　　價格上漲削弱了實際工資增長，以致消費數據停滯不前。由於賣不掉的貨物仍留在倉庫，積
壓庫存水平亦已上升。據亞特蘭大聯邦儲備銀行的最新預測估計，美國經濟在第二季度將不會錄
得任何增長或衰退，意味著經濟將有可能在經歷第一季度的負增長後落入衰退。雖然勞動市場亦
需要降溫，但在銷售數字疲弱的情況下，邊際利潤將會受壓，這或會令企業放慢聘請人手的步伐
。預料通脹情況或會於今年內稍後時間有所改善。屆時，聯儲局的態度亦有可能會軟化，到
２０２３年底，利率向下調整的可能性會較上升大，但就目前來看，政策將進一步收緊。
（ｗａ）

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