【聚焦人幣】人幣中間價升２６９點子，報６﹒６８５１至逾一周高

《經濟通通訊社２１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒６８５１，

較上個交易日升２６９點子，創６月９日以來逾一周新高，上個交易日報６﹒７１２０。

華爾街金融市場史上首次因美國「六月節全國獨立日」而休市１日。期間美國聯儲局高層續

發表超級鷹派言論。美元維持強勢，日圓續處於低迷。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒６８５１ －２６９﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒０３２７ －７６﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒９４８５ －１１６﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８５１６ －３４﹒３０

１英鎊╱人民幣 ８﹒１９１９ －９５﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６５７３ －５０﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２３４５ －７３﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒８１５４ －１６１﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒９１１５ －８１﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１４８８ －１０３﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５８１ ＋２３﹒１０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒２４２３ －２３２４﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３９８２ ＋１２２﹒００

１人民幣╱韓元 １９３﹒０６００ ＋７２﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

