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21/06/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價升２６９點子，報６﹒６８５１至逾一周高

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒６８５１，
較上個交易日升２６９點子，創６月９日以來逾一周新高，上個交易日報６﹒７１２０。
　　華爾街金融市場史上首次因美國「六月節全國獨立日」而休市１日。期間美國聯儲局高層續
發表超級鷹派言論。美元維持強勢，日圓續處於低迷。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒６８５１　　－２６９﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒０３２７　　　－７６﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒９４８５　　－１１６﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８５１６　　　－３４﹒３０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒１９１９　　　－９５﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６５７３　　　－５０﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２３４５　　　－７３﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８１５４　　－１６１﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒９１１５　　　－８１﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１４８８　　－１０３﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５８１　　　＋２３﹒１０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒２４２３　－２３２４﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３９８２　　＋１２２﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９３﹒０６００　　　＋７２﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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