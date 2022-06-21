《鍾之日記》騰訊三連揚撐市，新東方在綫反彈

《鍾之日記》６月２１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



隔晚美股假期休市，但歐洲股市向好，配合道指期貨造好，加上虛擬貨幣反彈，市場風險胃

納改善，香江魚缸今日三連升，祖國股市卻兩連跌。

恒指高開１０１點，報２１２６４，升幅曾收窄至１２點，低見２１１７５，但道指期貨在

亞洲時段持續走強，港股升幅擴大，最多升３４０點，高見２１５０４之後回順。港股午後曾急

升４００點，見２１５６４點全日高位。接近全日高位收市，收報２１５５９，升３９５點或

１﹒８７％，重上１０天線（２１３７７點）。國指升１４９點或２％，報７５４９點。科指升

１０２點或２﹒２％，收４７６０點。大市全日成交１１９３﹒６２億元。

阿里雲印度部門據報疑向當地監管機構提交虛假或捏造文件，阿里巴巴（０９９８８）仍升

１﹒３％，報１０５﹒８元。阿里健康（００２４１）急升１２﹒１％，為表現最佳藍籌，據報

眾安保險、阿里健康 與慧醫天下三方將攜手共同打造專注服務糖尿病患者的「互聯網＋」慢病

保險產品「安唐保」。中電（００００２）發盈警，料中期錄得綜合虧損，收市急插７﹒１％，

連跌１２日，為表現最差藍籌。



＊滬指兩連跌，成交連續第八個日破萬億＊



滬深股市小幅低開後持續震盪，三大指數一度集體飄紅，隨後持續走低。滬綜指低開

０﹒０５％後，多次下試３３００關，多地再次推出刺激樓市措施，房地產板塊盤中上揚，帶領

滬綜指轉升，可惜午後再次遇上沽壓，最終收跌０﹒２６％，兩連跌，報３３０６﹒７２點。深

成指收跌０﹒５１％，創業板指軟０﹒６３％，失２７００點。分析師稱，短期內大盤存在調整

需要，上漲的趨勢可能減緩，需要在３３００點附近震盪整理，以完成對前期漲幅的消化。

人民銀行連續４８日進行１００億元人民幣逆回購操作，利率持平。兩市全日成交

１０８０１億元人民幣，按日少７﹒２％，連續第八個交易日破萬億。外資持續出走，資金循陸

股通淨流出１０﹒６２億元人民幣，連續兩日流出。



＊騰訊進軍元宇宙，股價三連揚＊



騰訊（００７００）全日漲２﹒８％，報３８１元，連升３日累計升幅近７％。外電報道，

騰訊向員工宣布，將正式成立擴展實境ＸＲ部門，正式將賭注押在虛擬世界的元宇宙概念上。報

道指，該部門的任務是為騰訊打造ＸＲ業務，包括軟件和硬件在內的擴展現實業務，並將成為該

公司互動娛樂事業群（ＩＥＧ）的一部分。該新部門將由騰訊遊戲全球首席技術官沈黎（Ｌｉ

Ｓｈｅｎ）領導。

此外，騰訊「清倉式」減持新東方在綫（０１７９７）。據聯交所披露，騰訊上周三及四

（１５及１６日）分別出售３５６１萬及３８９９萬股新東方在綫，兩日平均作價分別為

９﹒６１６８元及９﹒６７５５元，減持後持股比例從９﹒０４％降至１﹒５８％，正式從第二

大股東降為第三大股東。由於持股比例低於申報門檻，意味著騰訊之後即使沽清持貨，亦無須再

作申報。

持有新東方在綫六年的騰訊，收益率約１倍。值得留意的是，騰訊申報是場內沽出，不過，

新東方在綫當日最低價分別為１２﹒３４及１９﹒０４元，即騰訊沽貨價比當日最低價還要低。

隨著騰訊大手減持消息流出，新東方在綫股價昨日曾急瀉３２％至１６﹒９８元收市，不過

今日已消化壞消息，全日反彈３﹒１％，報１７﹒５元。



＊澳門４７宗初陽，「洗米華」９月開審＊



澳門發現新冠感染病例後，啟動全民檢測。澳門政府公布，至今日上午９時，累計發現有

１６個「１０混１樣本」初檢陽性，較昨晚公布再多６個同類樣本，合計有４７個核酸陽性個案

。《澳門日報》報道，新口岸財神酒店、財神娛樂場、栢濤停車場及多家押店全被圍封，料涉及

５００至７００人。

不過濠賭股今日股價回穩，永利澳門（０１１２８）升３﹒３％，銀娛（０００２７）升

１﹒６％，金沙（０１９２８）升近１％，澳博（００８８０）、新濠（００２００）齊齊升近

２％。

另外，太陽城集團（０１３８３）前主席、綽號「洗米華」的周焯華，去年１１月被澳門司

警拘捕，據澳門傳媒報道，周焯華及其餘２０多名被告的案件，已定於９月２日開審。據了解，

周焯華等傳涉及的非法博彩金額，超過８０００億元。報道又指，周焯華等被控創立及指揮犯罪

集團、清洗黑錢及非法賭博等罪名。其中，周焯華被控的創立及領導犯罪集團等罪名，罪名可被

判處８至１５年監禁，其他人士則被控參與犯罪集團等罪名，刑期相對較輕。



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