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即市新聞

21/06/2022 15:10

【樓市鬆綁】青島有街道辦組織團購買房，將購房納入社區工作考核

　　《經濟通通訊社２１日專訊》近日網傳一份山東省青島市一街道辦事處通知，當地為社區訂
下購房指標，並納入年度的工作考核，並組織開展社區團購買房工作，引發輿論熱議。
　　這份由青島市西海岸新區薛家島街道辦事處發出的文件指，為貫徹落實上級部署，各社區、
各股份經濟合作社積極宣傳發動符合條件的轄區居民購買新建商品房，並做好購房意願摸排情況
，組織開展新建商品房團購工作。
　　文件中提到，截至６月底，每個合作社完成網簽不少於２個，各社區負責牽頭匯總，及時把
居民購房意願摸排情況報發展保障中心。該項工作納入２０２２年度工作考核，超額完成任務的
合作社一事一議加分，具體考核辦法另行制定。
　　薛家島街道辦回應內媒稱，文件關於社區團購，但是否納入考核具體不太清楚。當地中介表
示有聽說此事，售樓處給社區領導宣講新房，可以以社區名義購買。自己或親戚朋友換房完成任
務，轄區內的新房網簽可算政績。
　　青島市部分地區商品房去化緩慢，數據顯示，青島市西海岸、城陽區和高新區僅商品住宅去
化周期均超過２０個月，而合理去化周期在６－１８個月，黃島的去化周期更是高達２７個月，
當地急需刺激市場，加快去樓市去庫存進度。（ｄｗ）

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