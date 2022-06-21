【聚焦數據】首五月廣東外貿出口同比增６﹒４％，進口降４﹒９％



《經濟通通訊社２１日專訊》海關總署廣東分署２０日發布數據顯示，今年１－５月，廣東

外貿進出口３﹒２１萬億元（人民幣．下同），增長１﹒９％。其中，出口２﹒０３萬億元，增

長６﹒４％，進口１﹒１８萬億元，下降４﹒９％。期內，一般貿易進出口增長６％，佔廣東外

貿進出口總值的５４﹒９％，較去年同期提升２﹒１個百分點；加工貿易進出口下降１％，佔

２５﹒９％；保稅物流增長１﹒９％，佔１５﹒４％。

從主要貿易夥伴來看，廣東對美國、歐盟和中國台灣進出口較快增長。前５月，廣東對東盟

進出口５０５６﹒１億元，增長３﹒３％，東盟為廣東第一大貿易夥伴；對美國、歐盟和中國台

灣進出口分別增長１６﹒９％、９﹒５％和８﹒８％；對中國香港進出口下降１２﹒８％。



＊原油進口增３３﹒６％，煤炭進口減少逾三成＊



出口方面，部分機電產品實現兩位數增長。前５月，廣東出口機電產品增長４﹒２％，佔廣

東出口總值的６７﹒７％。其中，自動數據處理設備及其零部件、電工器材分別增長１６﹒１％

、１７﹒５％。同期，廣東出口勞動密集型產品增長５﹒８％，佔１６﹒３％。其中，鞋靴、箱

包分別增長２１﹒７％、２０﹒７％。

進口方面，１－５月糧食進口量增加３６﹒１％、原油增加３３﹒６％、煤炭減少

３０﹒２％、鐵礦砂減少９﹒５％。同期，廣東集成電路進口值增長３﹒７％，佔廣東進口總值

的３５﹒８％；半導體製造設備進口值增長４８﹒５％。（ｗｌ）

