【聚焦數據】首五月廣東外貿出口同比增６﹒４％，進口降４﹒９％

《經濟通通訊社２１日專訊》海關總署廣東分署２０日發布數據顯示，今年１－５月，廣東
外貿進出口３﹒２１萬億元（人民幣．下同），增長１﹒９％。其中，出口２﹒０３萬億元，增
長６﹒４％，進口１﹒１８萬億元，下降４﹒９％。期內，一般貿易進出口增長６％，佔廣東外
貿進出口總值的５４﹒９％，較去年同期提升２﹒１個百分點；加工貿易進出口下降１％，佔
２５﹒９％；保稅物流增長１﹒９％，佔１５﹒４％。
從主要貿易夥伴來看，廣東對美國、歐盟和中國台灣進出口較快增長。前５月，廣東對東盟
進出口５０５６﹒１億元，增長３﹒３％，東盟為廣東第一大貿易夥伴；對美國、歐盟和中國台
灣進出口分別增長１６﹒９％、９﹒５％和８﹒８％；對中國香港進出口下降１２﹒８％。
＊原油進口增３３﹒６％，煤炭進口減少逾三成＊
出口方面，部分機電產品實現兩位數增長。前５月，廣東出口機電產品增長４﹒２％，佔廣
東出口總值的６７﹒７％。其中，自動數據處理設備及其零部件、電工器材分別增長１６﹒１％
、１７﹒５％。同期，廣東出口勞動密集型產品增長５﹒８％，佔１６﹒３％。其中，鞋靴、箱
包分別增長２１﹒７％、２０﹒７％。
進口方面，１－５月糧食進口量增加３６﹒１％、原油增加３３﹒６％、煤炭減少
３０﹒２％、鐵礦砂減少９﹒５％。同期，廣東集成電路進口值增長３﹒７％，佔廣東進口總值
的３５﹒８％；半導體製造設備進口值增長４８﹒５％。（ｗｌ）
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