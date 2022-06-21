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21/06/2022 11:31

【樓市鬆綁】５月樓價同環比跌幅擴，武漢限購區年內可買第三套房

　　《經濟通通訊社２１日專訊》據內媒《澎湃新聞》今日從武漢市房產交易中心獲悉，自６月
２０日起，武漢市購房新政再現調整。中心工作人員表示，本市戶籍居民在限購區域已有２套住
房的可以新增購買一套，該政策執行時間持續至２０２２年１２月３１日止。對限購區域內首次
購買普通住房的非本市戶籍居民家庭，在武漢市繳納社會保險或個人所得稅年限由１年調整為３
年內累計有６個月。
　　上述政策鬆綁距離上次調整僅不足一個月。事實上，湖北省５月下旬剛公布，武漢市江夏區
、東西湖區、經開區、黃陂區四大遠城區全部取消限購政策，意味著武漢全市限購政策鬆綁。該
市同時鬆綁購房政策，包括父母或子女投靠的和二孩三孩的本市戶籍家庭在限購區域可新購一套
房，外地人在限購區域首次購房的，個稅或社保年限由２年調整為１年。
　　根據國家統計局公布的５月７０個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，武漢５月新樓價格
及二手樓價格同環比跌幅均較４月進一步擴大。其中，５月新樓價格環比跌０﹒８％，同比更跌
１﹒８％；而在二手樓方面，５月環比跌０﹒５％，同比跌２﹒７％。（ｗｌ）

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