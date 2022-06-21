【內房困局】房地產紓困項目與金融機構對接商洽會７月杭州召開

《經濟通通訊社２１日專訊》據《中國證券報》報道，中國房地產業協會今日發布關於召開

「房地產紓困項目與金融機構對接商洽會」的通知顯示，為貫徹國務院扎實穩住經濟的一覽子政

策措施，盡力解決房地產項目紓困過程中的急迫困難，中國房地產業協會與浙江省房地產業協會

商定，於２０２２年７月２６－２７日在杭州市聯合主辦「房地產紓困項目與金融機構對接商洽

會」。（ｗｌ）

