【ＦＯＣＵＳ】「直播清流」高位腰斬，螞蟻傳聞耐人尋味

【ＦＯＣＵＳ】大股東清倉式減持、兩個交易日直瀉近４１％，無礙「帶貨直播清流」新東

方在線（０１７９７）周二（２１日）早市一度炒高近１５％，但最新股價仍幾乎較高位腰斬。

憑藉「中英雙語＋情懷共鳴」短短半月吸引千萬粉絲，但新奇感有何魔力足以推升股價９天狂飆

６８３％？



＊客單價低，恐只賺吆喝難賺錢＊



江山代有才人出。聽慣了Ａｕｓｔｉｎ（李佳琦）誇張直白的「Ｏｈ Ｍｙ Ｇｏｄ，買它

買它！」新晉頭部

主播Ｍｉｃｈａｅｌ老師（董宇輝）「當你背單詞時，阿拉斯加的鱈魚正躍出水面；當你算數學

時，南太

平洋的海鷗正掠過海岸」的雞湯文案，雖然文藝到發膩，但也擋不住粉絲們「流著淚下單」的

熱情。

從英語教培鼻祖向「東方甄選」電商直播突圍的新東方在線，最新數據顯示，單場直播銷售

額已突破５０００萬元大關，但仍難望佳琦哥項背，後者去年雙十一單日銷售額即逾百億。特別

值得留意的是，位居「東方甄選」銷售居前的品類分別是食品飲料、生鮮、圖書，客單價不到百

元，相比較高利潤的化妝品類，乃至公司Ｋ１２教育業務曾經高逾３３％的毛利率，帶貨直播現

時大有可能是只賺吆喝難賺錢。

再看決定未來增長潛力的粉絲數，抖音上最新超過１７５２萬，較月初時僅百萬左右暴增

１７倍

，但相比「健身操天王」劉耕宏短短兩個月收獲粉絲７０００萬，仍屬小巫見大巫。



＊外媒放風內媒闢謠，股價上落＊



就是這家２０２２財年上半年（截至２０２１年１１月）還虧損的５﹒４億的公司，攜著整

頓教培逆風下

「涅槃重生」的光環和直播間「為知識付費」的氛圍，如同去年初ＧａｍｅＳｔｏｐ散戶逆襲的

眾志成

城，公司股價連升９個交易日。

然而，就在股價如日中天之時，大戶們紛紛套現走人，二股東騰訊、大摩上周不約而同分

別清倉式減持７４６０萬股、近７２００萬股，此外摩通、花旗、法巴、德銀等也大手減持。股

價較最

高位蒸發近半，能否再鯉魚翻身？投資者不妨問自己兩個問題：公司是否獨一無二的行業領先

者，以及公司有無充裕現金流。

無獨有偶，昔日同樣集萬千寵愛於一身的阿里，在兩間外媒接連放風「有意重啟上市」、

「已受理成立金控申請」以及內媒引述中證監、人行人士闢謠中，股價大上大落。螞蟻能否王

者歸來？投資者不妨亦問自己兩個問題：公司是否已獲監管層確定絕緣系統性風險，以及有無撇

清杭州周江勇案。

只跟熱鬧炒股，恐怕最後讓資本賺得盆滿缽滿。

