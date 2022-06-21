《匯市縱橫－蕭啟洪》鮑威爾的第三隻手

《匯市縱橫》剛過去的周末是一年一度的父親節，在此筆者補祝各位讀者父親節快樂！查實

父親節比母親節發源要晚。母親節是從１９世紀中葉發起，而父親節則起源於２０世紀初。為甚

麼在慶祝了母親節的半個世紀後世人才發現遺漏了對父親的致敬呢？自古以來一個家庭中父親的

責任往往只是財政上的支持，而母親則經常待在家中照顧小孩及家務。在工作早出晚歸下，父親

跟小孩共處的時間比母親就要少很多。再加上父親在辛勞工作後，拖著疲乏的身軀回到家中，固

然笑容欠奉，縱然能與小孩短敘亦難以俘虜小孩的心。在先天的不足下，父親在小孩的心中的地

位確實比不上母親了！



雖然到了２１世紀的現代，經濟的結構改變了，家庭的角色亦出現了調整。現在年輕的家庭

大部分已是父母均需外出工作，同為經濟支柱。但傳統的思想仍然根深蒂固，父親仍然擺脫不了

「嚴父」的形象（不苟言笑）。要嚴就總不能與小孩走得太近，要不他們就不怕你了，不怕就嚴

不起來了！這也導致父親節的氣氛往往不如母親節的氣氛濃。但儘管如此，只要孩子能抽空跟你

聚聚餐，在筆者心裏還是滿滿的，因為我們明白這是他們對父親尊重的表現，縱然「內斂」但這

正是「男人的浪漫」！



其實並不是每一個父親都像筆者一樣「容易滿足」。有些父親會計較母親節你們送她這個、

哪個，且看父親節你們會送甚麼給我！有些甚至會比較用餐的消費額，總之看到母親節子女為母

親準備的作為一個基準來量度子女對他們的「愛」！因此，在慶祝之餘各位還要管理父親預期以

免花了錢、花了時間、花了心機，得不到理想的效果。



預期管理其實放諸四海都重要！在公司管治中如是，在金融市場也如是！筆者最近經常聽到

有評論說美聯儲加息就那麼３次（２５、５０、７５基點，令聯邦資金利率到１﹒５％－

１﹒７５％），相對於現時超８％（核心接近６％）的物價指數肯定不夠，繼續加息並無懸念！

所以預期息口在現階段見頂是天荒夜談，不切實際的！但筆者在這要指出，專業的金融從業員所

看到的不止是３次加息，其實一眾金融產品所「預示」的加息已不止此數。按上周五（１７日）

美國聯邦基金利率期貨顯示，美聯儲於未來一、兩年內將加息至３﹒７５％水平，即２年內將還

有２％的上升。而其他的金融產品的定價亦已把這個加幅隱含在內。例如最近香港各零售銀行爭

奪的１年期港幣定存，不是已經到２﹒５％－２﹒７％水平嗎？較現聯邦基金利率的１﹒７５％

要高，若不是預計加息仍持續，應不會以這麼高的利率來吸存吧！因此，專業市場人士所說的利

率見頂指的是３﹒７５％，而不是１﹒７５％。



市場人士用真金白銀去下注去估計利率走勢當然不是說笑的。他們基於個別的市場研判來下

注利率走勢，當中可能涉及個人利益，例如大家可能都聽過一些「專家」告訴你利率還有上升空

間時，可能是他持貨過多要散貨的信號等的陰謀論。不管市場如何陰謀，他們對利率的平均預判

給了美聯儲一個未來加息的劇本，而美聯儲將根據自身的經濟發展研判（主要為就業及通脹的走

勢），決定要不要跟著市場的劇本走。因此，市場的波動往往便是美聯儲、市場人士的博弈，當

然鹿死誰手便要看往後經濟實踐的情況了！



現時最重要的預期管理是市場對通脹預期。試想想若經濟超通脹增長，一般市民是不太擔心

的，因他們的財富增長可能快過物價增長。但最可怕的是有心人會預先推高物價來實現通脹的預

期以從中獲利！當人人預期通脹將大幅往上時，人們便加快需求，因恐怕追不上物價，物價將有

可能在自我推動下失控增長而令一般市民生活質素迅速下降。先別說誰會在這個情景下獲利，但

損失的會是普羅大眾（尤以退休人士最為困難）！因此，政府需要造的是管理好通脹預期，以免

令通脹在過度預期下螺旋上升！自證了預言！



按目前的物價指數及聯邦基金利率的水平，市場是對預期通脹將回落的，只是回落的幅度有

多大而已。上周五發布美國物價指數之前，市場預期通脹將回落至２﹒５－３％水平（估計在聯

邦基金利率下０﹒５－１％），但當物價指數出來後市場判斷通脹不能回到３％以下了（但還是

會回落的！）。而數據亦導致美聯儲上周加息７５基點（相對鮑威爾早前的加５０基點的說法）

，但了解到美聯儲需做好預期管理的當前，７５基點是無可避免的！同時須在可能的範圍內顯示

他對於壓制通脹的決心及能力以避免通脹螺旋上升！



面對一個由供應端拉動的通脹（物價上升），美聯儲左手要給出打擊通脹的決心以做好預期

管理，而右手必須準備好對經濟增長下行的對策。現在拜登政府將成為鮑威爾的第三隻手，通過

其他方法如降低中國進口關稅，釋放戰略石油儲備，通過政治施壓油組增產等。若通脹再上升，

不排除俄烏戰爭可能很快出現轉機！在鮑威爾的第三隻手策略下，美國息口離見頂可能不遠了！



本周策略

澳元：

上周建議候低於０﹒６９３０水平買入澳元兌美元已成交，目標０﹒７１５０，止蝕

０﹒６８００。

英鎊：

本周建議候高於１﹒２４００水平沽出英鎊兌美元，目標１﹒２２００，止蝕１﹒２５２０。



《招商永隆銀行環球金融市場部總經理 蕭啟洪》



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