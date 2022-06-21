《珠玉之論－陳鳳珠》內地經濟已逐漸回穩

《珠玉之論》內地的５月全國居民消費價格指數按年上升２﹒１％，由於５月份內地疫情開

始受控，物流逐步暢通，通脹壓力略為舒緩，ＣＰＩ按月下跌０﹒２％，當中食品價格環比下降

１﹒３％。不過，中央儲備豬肉收儲工作繼續展開，推動豬肉價格按月上漲５﹒２％。至於５月

份工業品出廠價格指數同比上漲６﹒４％，漲幅創２０２１年３月以來最低，反映內地的通脹受

控，為貨幣政策提供更多放寬空間。



另外，內地於５月份加大財政政策力度以支持經濟發展，成效顯著。內地５月份全國規模以

上工業增加值按年增長０﹒７％，大勝預期的下跌；而各地推出刺激消費政策，雖然５月份社會

消費品零售總額按年下跌６﹒７％至３﹒４萬億元（人民幣．下同），但跌幅較４月份有所收窄

，且環比錄得上升。預期６ 月份配合網購節，或有助推動銷情。除此之外，首５個月的全國固

定資產投資同比增長６﹒２％至２０﹒６萬億元人民幣，略高於市場預期，其中民間固定投資按

年增加４﹒１％至１１﹒７萬億元人民幣。



從數據可見，內地的經濟受到政策支持已從疫情中復甦，並逐漸回穩，不過國際環境仍然複

雜嚴峻，預期內地繼續加大宏觀政策支持力度，相信第三季內地的經濟增速或會恢復，而中資企

業的盈利狀況持續改善，投資氣氛或會好轉，對港股帶來支持。

《安里資產管理有限公司投資組合經理 陳鳳珠》



＊筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票



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