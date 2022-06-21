《股壇解碼－戴名》美經濟雪上加霜；銀河娛樂（２７）業績難樂觀

《股壇解碼》美國在上周公布的ＰＰＩ和新屋動工數據雖然輕微低於預期，但無阻聯儲局加

息步伐，市場焦點放在本周二（２１日）的新屋銷售是否理想，數據超預期將帶動通脹預期升溫

，聯儲局下次議息是否如鮑威爾暗示的加息０﹒５％將出現變數，上周宣布加息０﹒７５％時雖

已事先放風下次加息０﹒５％來穩定市場預期，但從美國三大指數於宣布加息後的表現看來投資

者並不賣帳。中美關係進一步緊張，美國眾議院提出禁止中國官員使用美國社交媒體，如果法案

通過將可能出現中美媒體冷戰情況，事緣之前美國國務卿布林肯在微信發言遭屏閉引起，雖然拜

登有意減免特朗普時期對中國的新增關稅來示好，但共和、民主兩黨的反對聲音不少，能否落實

還是未知之數，加上道指上周五（１７日）３００００點得而復失並且創下一年低位，道指期權

在２８８００點有少量建倉跡象，投資者慎防美股有越跌越深的走勢。



＊孤注一擲＊



意大利、法國、德國和羅馬利亞四國領導人高調到訪烏克蘭，雖然普京揚言無助烏克蘭局勢

，但一直表現軟弱的歐盟成員德國和法國領導人都同時出訪就有點不尋常，加上傳聞以色列和埃

及將向歐洲提供天然氣，加速歐洲擺脫對俄羅斯的依賴，並且可以在無後顧之憂的情況下支援烏

克蘭，間接變相增加了俄羅斯這邊的壓力，俄烏戰爭從開始的閃電戰，持久戰到現在演變成消耗

戰，相信全球油價在俄烏戰爭結束後才有望下調，隨著越來越多國家站在烏克蘭一方，普京隨時

會有背水一戰的行動造成經濟市場的另一隻黑天鵝。



＊火頭處處＊



歐美多國準備向外國提供網絡安全援助，行動劍指華為５Ｇ網絡發展，華為一直視５Ｇ為自

家殺手鐧，如果傳聞屬實，透過國家支持取得業務的華為將逢滅頂之災，而且華為在研發５Ｇ的

投入不菲，如果在業務拓展上相對其他競爭對手失去優勢，研發費用將付諸流水，加上日本和美

國都密鑼緊鼓的研發６Ｇ，在６Ｇ追不上和５Ｇ沒起色，手機銷售等多個不利情況下，華為極有

可能成為下一個國內大幅裁員的企業，屆時中國的經濟更加難有起色。最近東莞綠洲鞋業為

ＳＫＥＣＨＥＲＳ代工的一批貨品被美國海關扣押，中美貿易矛盾短時間內相信難以緩和。



＊四面受敵＊



恒指上周在有波幅沒升幅的情況下，全周出現波幅達８００多點和升幅不到１０點的情況，

期權購沽比例下降至５２：４８的比例，牛熊證街貨比例維持在６０：４０，熊證重倉區下移至

２１７００點附近，牛證重倉區則下移至２０７００點和２０５００點附近，ＩＧ周末恒指現貨

險守２０９００點，同樣是一步到位的格局，本周恒指走勢看來都是凶多吉少，市場在美國加息

０﹒７５％後普遍預期香港年底前拆息將突破２厘，銀行結餘亦將出現不少於２０００億港元的

減幅造成衝擊聯繫匯率的最佳時機，能否守住港元地位就看新一屆財金官員的實力了。



＊股票簡評＊



銀河娛樂（０００２７）主要於澳門從事娛樂場博彩或其他方式博彩，提供酒店住宿款待和

相關服務，並且在香港、澳門和中國內地從事製造、銷售和分銷建築材料業務。集團獲得澳門博

彩經營權並於澳門經營娛樂場、酒店以至娛樂渡假村，旗艦項目主要分為三個，包括位於路氹的

綜合度假城澳門銀河、娛樂和美食街地標澳門百老匯，以及位於澳門半島的澳門星際酒店。自疫

情爆發以來澳門的賭收便每況愈下，適逢博彩牌照於本月２６日到期，澳門政府雖然願意延期至

今年底（１２月３１日），但６家持牌博彩企業仍然要支付４７００萬澳門元的保證金，對集團

在現金流上不多不少構成壓力，由於大陸維持國民減少非必要出境的要求，導致澳門持續欠缺賭

博和旅遊人流，另一方面內地經濟因疫情影響而復甦乏力，具消費力（富裕）群組變得比以前審

慎消費，就算開放國民出境，參與博彩的人數和金額都肯定比疫情前大減，以前夜夜笙歌的場面

相信難以復見，加上市場傳聞澳門四星酒店每晚低至６０元，酒店餐飲的慘淡經營可想而知，銀

河娛樂面對博彩和酒店收入大幅下降的雙重打擊，今年的業績不能樂觀。

最後一提是剛剛周末澳門疫情再度出現懷疑爆發，澳門當局要求所有人士除購買日常用品外

非因必要避免外出，加上禁止堂食，澳門本已疲弱不堪的經濟再受打擊，雖然銀河娛樂在周日

（２６日）起將關閉旗下華都、利澳和總統三個衛星賭場有助減少開支，但衛星賭場規模有限，

可以說是杯水車薪，相信今年澳門博彩業將較去年更艱難，投資者應趁現價沽出，目標買入價在

３１元附近。《資深市場人士戴名》



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