【香港政情】美國運通向梁唐青儀致歉，梁振英：會繼續調查追究

《經濟通通訊社２１日專訊》前行政長官梁振英的夫人梁唐青儀早前被美國運通入稟追卡數

，梁振英在社交網站上表示，美國運通已通過代表律師向梁唐青儀律師發電郵表示道歉，並引述

「Ｗｅ ｓｉｎｃｅｒｅｌｙ ａｐｏｌｏｇｉｓｅ ｆｏｒ ａｎｙ

ｉｎｃｏｎｖｅｎｉｅｎｃｅ ｃａｕｓｅｄ ｔｏ Ｍｒｓ Ｌｅｕｎｇ”。（我們誠摰地向

梁太因此造成的不便道歉）。」

他形容事件不尋常，會繼續調查和追究。（ｂｎ）

