  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/06/2022 09:25

【香港政情】美國運通向梁唐青儀致歉，梁振英：會繼續調查追究

　　《經濟通通訊社２１日專訊》前行政長官梁振英的夫人梁唐青儀早前被美國運通入稟追卡數
，梁振英在社交網站上表示，美國運通已通過代表律師向梁唐青儀律師發電郵表示道歉，並引述
「Ｗｅ　ｓｉｎｃｅｒｅｌｙ　ａｐｏｌｏｇｉｓｅ　ｆｏｒ　ａｎｙ　
ｉｎｃｏｎｖｅｎｉｅｎｃｅ　ｃａｕｓｅｄ　ｔｏ　Ｍｒｓ　Ｌｅｕｎｇ”。（我們誠摰地向
梁太因此造成的不便道歉）。」
　　他形容事件不尋常，會繼續調查和追究。（ｂｎ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話21/06/2022
【虛幣世界】美股休市加密貨幣暫喘定，比特幣企二萬美元
人氣文章財經熱話20/06/2022
騰訊兩天減持新東方在綫共7460萬股　套現7.2億元
人氣文章中國故事20/06/2022
《神州經脈》LPR如預期持穩　滬指悶跌深市炙熱　外資轉流出
人氣文章專訪20/06/2022
【專訪】陶冬：日圓急貶開啟區域貨幣競貶大門（有片）
人氣文章財經熱話20/06/2022
【後市去向】張智威料恒指短期牛皮　精選兩板塊跑贏大市！
人氣文章FOCUS20/06/2022
【FOCUS】美元走強+需求衝擊　大宗商品周期或變
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金