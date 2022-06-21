【香港政情】林鄭：累增逾１３５億教育新資源，遠超競選承諾

《經濟通通訊社２１日專訊》行政長官林鄭月娥今日出席香港教師生活館暨美觀文化薈開幕

典禮的致辭時表示，過去五年，本屆政府落實了多項優化措施，在教育開支方面，政府已累積增

加了超過１３５億元經常開支以推行各項涵蓋整個教育系統的政策措施，已經遠遠超過競選時承

諾的５０億元教育新資源，進一步提升本港的教育質素。

她表示，本屆政府先後成立了８個專責小組深入研究各個教育範疇，專責小組提出了很多有

建設性的建議，對教育的長遠發展有積極的影響，而有關建議亦已經逐步落實。

她續稱，本屆政府積極推行多項優化教師隊伍的改善措施，包括在２０１９╱２０學年，一

次過把公營中小學教師職位全面學位化，並由２０２０╱２１學年起增加副校長的人手，以加強

學校管理。至於業界關注的改善公營小學中層管理人員人手及理順公營小學校長和副校長薪酬這

個議題，教育局已經按其要求，盡早把相關建議提交立法會審議。並在昨日立法會的財務委員會

人事編制小組委員會通過上述建議；他們通過後認為不需要在立法會財務委員會分組點票，意味

此建議獲得落實執行。（ｃｌ）





