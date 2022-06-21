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21/06/2022 16:59

【特區新班子】梁愛詩：李家超班子年輕有魄力，相信會取得成功

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中央根據候任特首李家超的提名，任命香港特區第６屆政府主
要官員。基本法委員會前副主任梁愛詩出席活動時表示，侯任特首李家超的班子年輕有活力，有
魄力做事，相信會取得成功。
　　對於前大律師公會主席林定國被委任做下屆律政司司長，梁愛詩不予評論，她相信所有司長
局長都會做好本身工作。（ｃｌ）

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