【特區新班子】梁愛詩：李家超班子年輕有魄力，相信會取得成功

《經濟通通訊社２１日專訊》中央根據候任特首李家超的提名，任命香港特區第６屆政府主

要官員。基本法委員會前副主任梁愛詩出席活動時表示，侯任特首李家超的班子年輕有活力，有

魄力做事，相信會取得成功。

對於前大律師公會主席林定國被委任做下屆律政司司長，梁愛詩不予評論，她相信所有司長

局長都會做好本身工作。（ｃｌ）

