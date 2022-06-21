【新冠肺炎】澳門今波疫情增至４９宗確診，明起安排全民抗原檢測

《經濟通通訊社２１日專訊》澳門應變協調中心表示，截至目前，新一波疫情陽性個案增至

４９宗，包括３６女１３男，年齡介乎８個月至８９歲。１５人有症狀，列為確診個案；３４人

暫時無症狀，列為無症狀感染者。



＊２１個混合樣本陽性＊



衛生局局長羅奕龍表示，患者目前主要涉及兩個群組，其中外地僱員工作場地群組有２８人

，監獄工作人員群組有１９人，其餘兩人仍在調查。

至於已經在中午結束的全民核酸檢測，逾６７萬人次採樣，其中５６萬多人次呈陰性，２１

個１０混１樣本呈初步陽性，預料午夜１２時前有全部檢測結果。當局明日將會安排全民抗原檢

測，亦會劃區做核酸檢測。



＊澄清「網格化管理」一事不實傳言＊



新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，就網上流傳關於特區政府即將實施「網格化管理」一

事，民防行動中心澄清，現階段暫未有計劃啟動有關預案，呼籲市民勿誤信不實傳言，時刻留意

澳門政府公布之官方資訊，切勿恐慌及過量囤積物資，並按照特區政府指引，嚴格遵守防疫措施

。

另外，澳門行政長官批示，決定於今年６月２２－２４日繼續關閉提供非緊急服務的公共部

門。（ｃｌ）

