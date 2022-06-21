【香港政情】田北辰：七一希望見到習近平，為本港發展打下強心針

《經濟通通訊社２１日專訊》有政界人士表示接獲當局邀請，出席７月１日慶祝特區成立

２５周年活動。防疫要求包括後日起在住所和辦公場所「點對點」閉環管理；每日到政府指定檢

測中心接受核酸檢測；以及在出席活動前１日，入住政府安排的酒店等。獲邀的港區人大代表、

立法會議員田北辰表示，當局的防疫要求寬鬆，合乎甚至超出港人期望，但因要杜絕社交活動７

日，他預料將有「領導中的領導」來港，期望是國家主席習近平。



＊冀領導人宣布恢復局限性免檢疫通關＊



田北辰表示，如果習近平講話談及治港大方向，相信周邊省市和國家部委會鼎力支持，事倍

功半，期望他提出支援本港的經濟復甦，以及宣布恢復兩地的局限性、點對點免檢疫通關。

他估計，領導人留港時間不長，可能在７月１日下午或傍晚離開，在港期間有機會參觀機場

三跑、香港故宮文化博物館。

對於曾有時任總理為行政長官和主要官員監誓，被問到若有其他領導人來港是否並不意外，

田北辰認為，每個人對疫情看法不同，但任何領導人來港都是好事，個人最希望見到習近平，並

為本港未來發展打下強心針。（ｃｌ）

