  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/06/2022 17:41

【香港政情】田北辰：七一希望見到習近平，為本港發展打下強心針

　　《經濟通通訊社２１日專訊》有政界人士表示接獲當局邀請，出席７月１日慶祝特區成立
２５周年活動。防疫要求包括後日起在住所和辦公場所「點對點」閉環管理；每日到政府指定檢
測中心接受核酸檢測；以及在出席活動前１日，入住政府安排的酒店等。獲邀的港區人大代表、
立法會議員田北辰表示，當局的防疫要求寬鬆，合乎甚至超出港人期望，但因要杜絕社交活動７
日，他預料將有「領導中的領導」來港，期望是國家主席習近平。
　
＊冀領導人宣布恢復局限性免檢疫通關＊
　　
　　田北辰表示，如果習近平講話談及治港大方向，相信周邊省市和國家部委會鼎力支持，事倍
功半，期望他提出支援本港的經濟復甦，以及宣布恢復兩地的局限性、點對點免檢疫通關。
　　他估計，領導人留港時間不長，可能在７月１日下午或傍晚離開，在港期間有機會參觀機場
三跑、香港故宮文化博物館。
　　對於曾有時任總理為行政長官和主要官員監誓，被問到若有其他領導人來港是否並不意外，
田北辰認為，每個人對疫情看法不同，但任何領導人來港都是好事，個人最希望見到習近平，並
為本港未來發展打下強心針。（ｃｌ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話21/06/2022
中電受累澳洲業務中期料錄虧損　大行狠劈目標價逆市插7%
人氣文章中國故事21/06/2022
《神州經脈》多地樓市政策再鬆綁　滬指兩連跌仍守三千三
人氣文章FOCUS21/06/2022
【FOCUS】「直播清流」高位腰斬　螞蟻傳聞耐人尋味
人氣文章財經熱話21/06/2022
【減持潮】新東方在綫遭騰訊清倉式減持　騰訊系須小心？
人氣文章專訪21/06/2022
【專訪】陶冬：歐洲擬禁燃油車　或重蹈能源轉型失誤（有片）
人氣文章專訪21/06/2022
【專訪】順豐房託：兩年內將資產增至120億目標不變惟有挑戰
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金