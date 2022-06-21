【外圍經濟】南非蘭特暴跌，對沖基金增持長倉

《經濟通通訊社２１日專訊》在南非貨幣蘭特出現自疫情以來大幅暴跌的３天，槓桿基金反

而增持南非蘭特長倉合約，而且是１年來最多。

在截至６月１４日的一周，蘭特投機性期貨長倉合約淨增至２１７９５份，為２０１５年有

數據以來最多。蘭特在前３天累跌５﹒４％。

投資者押注南非蘭特，預期蘭特會在拋售中反彈。此外，基本面繼續支撐蘭特，其中包括健

康的貿易收支、快於預期的經濟增長及穩定的政局。（ｒｃ）

