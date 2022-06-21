【企業盈警】民商創科（０１６３２）料全年盈轉虧最多９００萬元

《經濟通通訊社２１日專訊》民商創科（０１６３２）公布，預期截至３月３１日止年度虧

損介乎６００萬至９００萬元，去年度純利２５６０萬元。

該集團指，有關虧損主因收益成本上漲，特別是技術服務業務的廣告及推廣成本；市場競爭

激烈導致溢利率下跌，加上２０１９冠狀病毒病於期內持續爆發令應佔聯營公司業績下滑及貿易

業務收益減少。

該集團將於本月２４日公布業績。（ｗｈ）

