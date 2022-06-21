【企業盈警】正利控股（３７２８）料全年盈轉虧最多２０００萬元

《經濟通通訊社２１日專訊》正利控股（０３７２８）公布，預期截至３月３１日止年度虧

損介乎１７００萬至２０００萬元，去年度純利１１５０萬元。

該集團指，轉盈為虧主因期內進行中項目確認收益下跌；其他收入及收益減少，乃不再收取

港府「保就業」的撥款所致。（ｗｈ）

