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21/06/2022 07:53

【企業盈警】鼎億集團（００５０８）料全年盈轉虧最多１億元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》鼎億集團投資（００５０８）公布，預期截至３月３１日止年
度虧損不超過１﹒０２億元，去年度純利４３００萬元。
　　該集團指，轉盈為虧主因物業發展業務收益下降、期內沒有如去年度錄修改可換股債券收益
、以及非現金確認貸款及應收利息的預期信貸虧損之減值虧損上升。
　　該集團預期於本月３０日公布業績。（ｗｈ）

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