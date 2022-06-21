【企業盈警】鼎億集團（００５０８）料全年盈轉虧最多１億元

《經濟通通訊社２１日專訊》鼎億集團投資（００５０８）公布，預期截至３月３１日止年

度虧損不超過１﹒０２億元，去年度純利４３００萬元。

該集團指，轉盈為虧主因物業發展業務收益下降、期內沒有如去年度錄修改可換股債券收益

、以及非現金確認貸款及應收利息的預期信貸虧損之減值虧損上升。

該集團預期於本月３０日公布業績。（ｗｈ）

