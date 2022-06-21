【企業盈警】御佳控股（０３７８９）料全年純利跌最多８５％

《經濟通通訊社２１日專訊》御佳控股（０３７８９）公布，預期截至３月３１日止年度純
利按年跌介乎約８０％至８５％，至介乎約５５６﹒５萬至７４２萬元。
該集團指，收益料減少約４５％至５０％，主因新冠疫情爆發致重大分包合約延期開工，而
溢利下跌主因沒有收取政府發放的保就業計劃及防疫抗疫基金的非經常性補助約３６５０萬元，
導致其他收入減少。
該集團預期於本月２４日公布業績。（ｗｈ）
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