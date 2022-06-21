【企業盈警】佳寧娜（００１２６）料全年純利跌最少７７％

《經濟通通訊社２１日專訊》佳寧娜（００１２６）公布，預期截至３月３１日止年度純利

不多於２５００萬元，比去年度盈利１﹒１１億元跌最少７７﹒４８％。

該集團指，純利下跌主因中港新冠疫情為餐飲、食品及酒店業務帶來嚴重影響，而政府發放

新冠寬免及資助比去年少，以及去年度投資物業錄重大重估收益。

該集團預期於本月２７日公布業績。（ｗｈ）

