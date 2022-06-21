【北水炒Ｄ乜】淨流入２３﹒２億人幣，買小鵬沽中海油

《經濟通通訊社２１日專訊》昨日（２０日）恒指低開１２６點，報２０９４８點。最高升
１００點報２１１７５點，最低跌２３５點報２０８３９點。恒指收報２１１６３點，升８８點
或０﹒４２％。
按額度計算，北水全日淨流入２３﹒２億元人民幣，減少４６﹒３％。北水淨買入最多的個
股依次是小鵬汽車（０９８６８）、理想汽車（０２０１５）、協鑫科技（０３８００）；淨賣
出最多的依次是中國海洋石油（００８８３）、騰訊控股（００７００）、新東方在綫
（０１７９７）。
主板成交１３１８﹒５２億元減少２９﹒２％。其中港股通成交３８１﹒９億元，佔總成交
２９％。
＊上海向個人發１千元購車補貼＊
上海市政府發布促進汽車消費補貼實施細則，自６月１日至１２月３１日，個人用戶報廢或
者轉讓非營業性小客車，並且在該市註冊的汽車銷售機構購買純電動小客車新車，上海將給予個
人用戶一次性１００００元人民幣購車補貼。
小鵬汽車升１３％報１２１﹒７元，北水淨買入２﹒６億元；理想汽車升４﹒８１％報
１３９﹒５元，北水淨買入２﹒４億元；協鑫科技跌０﹒６％報３﹒３元，北水淨買入１﹒４億
元。
中國海洋石油跌３﹒６１％報１０﹒１４元，北水淨賣出３﹒６億元；騰訊控股升
０﹒３８％報３７０﹒８元，北水淨賣出２﹒６億元；新東方在綫跌３２﹒０８％報１６﹒９８
元，北水淨賣出２﹒３億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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小鵬汽車 （０９８６８） ２﹒６４
理想汽車 （０２０１５） ２﹒４５
協鑫科技 （０３８００） １﹒４５
佳源國際控股 （０２７６８） １﹒１６
碧桂園服務 （０６０９８） ０﹒８０
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國海洋石油 （００８８３） －３﹒５７
騰訊控股 （００７００） －２﹒５９
新東方在綫 （０１７９７） －２﹒２９
兗礦能源 （０１１７１） －２﹒１６
中國神華 （０１０８８） －１﹒９２
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