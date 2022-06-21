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21/06/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入２３﹒２億人幣，買小鵬沽中海油

　　《經濟通通訊社２１日專訊》昨日（２０日）恒指低開１２６點，報２０９４８點。最高升
１００點報２１１７５點，最低跌２３５點報２０８３９點。恒指收報２１１６３點，升８８點
或０﹒４２％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２３﹒２億元人民幣，減少４６﹒３％。北水淨買入最多的個
股依次是小鵬汽車（０９８６８）、理想汽車（０２０１５）、協鑫科技（０３８００）；淨賣
出最多的依次是中國海洋石油（００８８３）、騰訊控股（００７００）、新東方在綫
（０１７９７）。
　　主板成交１３１８﹒５２億元減少２９﹒２％。其中港股通成交３８１﹒９億元，佔總成交
２９％。
　
＊上海向個人發１千元購車補貼＊
　
　　上海市政府發布促進汽車消費補貼實施細則，自６月１日至１２月３１日，個人用戶報廢或
者轉讓非營業性小客車，並且在該市註冊的汽車銷售機構購買純電動小客車新車，上海將給予個
人用戶一次性１００００元人民幣購車補貼。
　　小鵬汽車升１３％報１２１﹒７元，北水淨買入２﹒６億元；理想汽車升４﹒８１％報
１３９﹒５元，北水淨買入２﹒４億元；協鑫科技跌０﹒６％報３﹒３元，北水淨買入１﹒４億
元。
　　中國海洋石油跌３﹒６１％報１０﹒１４元，北水淨賣出３﹒６億元；騰訊控股升
０﹒３８％報３７０﹒８元，北水淨賣出２﹒６億元；新東方在綫跌３２﹒０８％報１６﹒９８
元，北水淨賣出２﹒３億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小鵬汽車　　　（０９８６８）　　　　　　２﹒６４
　　理想汽車　　　（０２０１５）　　　　　　２﹒４５
　　協鑫科技　　　（０３８００）　　　　　　１﹒４５
　　佳源國際控股　（０２７６８）　　　　　　１﹒１６
　　碧桂園服務　　（０６０９８）　　　　　　０﹒８０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－３﹒５７
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　－２﹒５９
　　新東方在綫　　（０１７９７）　　　　　－２﹒２９
　　兗礦能源　　　（０１１７１）　　　　　－２﹒１６
　　中國神華　　　（０１０８８）　　　　　－１﹒９２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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