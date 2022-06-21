《日入而息》太古地產１９﹒６億奪灣仔限呎地，澳門通過新博彩法

《今天重點》

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歐冠昇稱港交所（００３８８）須自我顛覆，由基礎設施進化成以客戶為中心；自上市以來，去

年港交所收入增長９倍至２００億元；史美倫稱對港交所前景感樂觀，新經濟生物技術公司將推

動未來增長

太古地產（０１９７２）以１９﹒６億奪灣仔限呎地，呎價１﹒６９萬

金管局再入市承接９５﹒７７億港元沽盤

澳門通過新《博彩法》，博彩中介只可為一間承批公司服務；減免博企撥款方案惹爭議，澳門官

員：拓海外客收益大

消息指最快明公布新一屆行會成員，料葉劉任召集人

本港５月整體通脹率意外降至１﹒２％，低於預期

本港新增１０７６宗本地確診，輸入個案１２２宗；學校呈報１７７宗陽性個案，荃灣聖芳濟中

學多人確診

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《即日市況》

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恒指全日高收３９５點報２１５５９，科指高收１０２點報４７６０

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《深滬股市》

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滬綜指收跌０﹒２６％兩連跌，成交連續八日破萬億

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《美元匯價》

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美元未確認見頂前不宜過分看空

歐元最新報１﹒０５５７╱６１，日圓最新報１３５﹒４５╱４６

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《公司業績》

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謝瑞麟（００４１７）全年虧轉盈賺１５５４﹒６萬元，派末期息２仙

松齡護老集團（０１９８９）年度盈轉虧蝕２０６３﹒３萬元，不派息

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《公司資訊》

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小鵬汽車（０９８６８）與小度達成合作，優化車載系統智能體驗

嗶哩嗶哩（０９６２６）正式上線ＵＰ主視頻付費觀看功能

萬隆控股（０００３０）今早停牌待刊發２０２２財年業績

傳安永正籌備分拆諮詢業務獨立上市，籌逾百億美元

傳喜馬拉雅擬下周啟動香港ＩＰＯ，籌約７﹒８億元

順豐房託：兩年內將資產增至１２０億目標不變惟有挑戰；物流地產需求增加，冀今年再收購數

個項目

醫思健康（０２１３８）首次訂立７億元可持續發展表現掛勾貸款

傳香港寬頻向私募基金售股交易因市況波動而停滯

星展夥香港貨品編碼協會推出創新按需數碼貿易融資服務

歐冠昇稱港交所（００３８８）須自我顛覆，由基礎設施進化成以客戶為中心；自上市以來，去

年港交所收入增長９倍至２００億元；史美倫稱對港交所前景感樂觀，新經濟生物技術公司將推

動未來增長

調查指阿里印度部門向監管機構提交捏造文件

騰訊（００７００）據報成立ＸＲ部門，人手規模達３００多人押注元宇宙

俊知集團（０１３００）中標中電信電纜產品集中採購項目

王興基金會再減持美團（０３６９０）２﹒６萬Ｂ類股，套現５２０萬

港鐵（００６６）與數碼港簽署合作備忘錄，計劃合作投資初創企業；港鐵推抽獎活動賀回歸，

送全年免費車票等逾７萬份獎品

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《國企紅籌》

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華晨（０１１１４）擬無償向控股股東轉讓所持瀋陽華晨動力股本權益

上實（００３６３）斥逾２億元人民幣收購合營企業四成股權

中再保（０１５０８）附屬首五月子公司原保費收入按年升２％

深圳控股（００６０４）５月合同銷售按年跌６９％

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《神州民企》

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中國東方集團（００５８１）以近３億元人民幣收購廣西送變電資產

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《中國要聞》

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行駛里程不達標被追討國家補貼，特斯拉表示針對公務車

中焦協全面限產暫停煤炭採購，分析指原料減產將持續

貝恩表示疫情之下消費者對快銷品價格更為敏感

工信部開行業協會座談會，健全穩定產業鏈供應鏈機制

深圳提供最高６０００萬元進口貼息資金，鼓勵進口先進技術

唐山打人案９名嫌疑人被捕，路北公安局長馬愛軍受查

工行上海分行：臨時延長１８家網點營業時間至晚８點

同程料今年暑期國內遊人次恢復至２０１９年同期七成

第七批藥品國採７月１２日上海開標，涉６１個品種

人行續１００億逆回購利率持平，完全對沖到期量

廣東韶關５５﹒３米洪峰將過境，宣布停工停課

微眾銀行因「租金貸」貸後管理不到位被罰４０萬元

首五月廣東外貿出口同比增６﹒４％，進口降４﹒９％

上海到２０２５年，氫能產業規模將突破千億人幣

官媒表示要把促進青年就業放在重要位置

據報游錫堃計劃回訪捷克，北京表示議會外交就是搞台獨

建設銀行推理財服務專區，支持用數字人幣買理財產品

５月樓價同環比跌幅擴，武漢限購區年內可買第三套房

青島有街道辦組織團購買房，將購房納入社區工作考核

金林集團就通航產業板塊新設混合所有制公司徵集戰投

上半年地方債發行有望接近５萬億，料６月創單月新高

財政部開展國債做市支持操作，提高二級市場流動性

官媒表示券商有望代銷內地個人養老金金融產品

中金表示６１８平台電商略低預期，直播電商增長迅速

廣東清遠防汛應急響應升至Ⅰ級，韶關段洪峰過境推遲

反電信網絡詐騙法草案二審，納入數字錢包等監測對象

中移動攜手華為、中興等發布《算力網絡技術白皮書》

中國移動６Ｇ總體架構設計發布，業界首次

房地產紓困項目與金融機構對接商洽會７月杭州召開

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《寶島快訊》

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台股收升２﹒３５％，報１５７２８﹒６４點

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《其他消息》

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陳茂波稱短中期有兩大挑戰，包括如何加速疫後復甦

消息指最快明公布新一屆行會成員，料葉劉任召集人

薛永恒稱問責局長最重要推動政策，對孫東有信心

因應議員獲邀出席七一活動，下周三不舉行立法會會議

林鄭稱有中央作堅強後盾，對香港發展充滿信心；累增逾１３５億教育新資源，遠超競選承諾

梁愛詩稱李家超班子年輕有魄力，相信會取得成功

美國運通向梁唐青儀致歉，梁振英稱會繼續調查追究

葉國謙稱七一慶典出席者閉環管理已是領導人來港規格

警方「反恐熱線」推出至今接獲逾１６００宗舉報

入境處增設網上表格，在外港人可透過網頁或應用程式求助

啟德體育園工程部分或延期１年，楊德強稱不影響全運會

田北辰稱七一希望見到習近平，為本港發展打下強心針

本港５月整體通脹率意外降至１﹒２％，低於預期

本港首季國際收支赤字５２５億，經常帳盈餘７８５億元

金管局入市承接５２﹒２億港元沽盤；金管局再入市承接９５﹒７７億港元沽盤

深股通全日流出４億元，外資連續兩日淨流出；滬股通額度全日用２２億元，外資淨流出１１億

元

７﹒１免費玩盡康文署康樂設施，本周末七時起可預訂

屯門飛揚第Ｉ期周六開售１３８伙，折實入場４３７萬

「電影製作融資計劃」放寬措施申請期再延長六個月

臨時失業支援本月結束，覆核需在月底前提出

夏利里拉家族放售渣甸山包華士道８號屋地，估值７﹒２億

崔定邦稱珍寶海鮮舫沉沒令人震驚促政府調查，管浩鳴對事件表錯愕

研究指本港逾七成上班族認為工作是主要壓力來源

澳門傳媒表示周焯華案件定於９月２日開審

日出康城凱柏峰Ｉ最快本周開價及開放示位

眾安銀行夥八達通推消費券優惠，新客戶可獲額外５００元增值額

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《俄烏開戰》

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盧布升至７年高位，俄央行憂影響出口及政府財政

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《大國博弈》

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據報拜登不會在下周Ｇ７峰會前做取消中國貨關稅決定

日媒表示３艘中國軍艦現身千葉海域或繞行日本列島一周

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《新冠肺炎》

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本港新增１０７６宗本地確診，輸入個案１２２宗

學校呈報１７７宗陽性個案，荃灣聖芳濟中學多人確診

北京疾控中心表示局部區域依然存在社會面隱匿傳播風險

上海昨日社會面仍有２例陽性感染者

中國男排多人在菲律賓確診新冠，無法出戰世界聯賽

何栢良稱本港每日確診錄一千多宗符合預期，無礙復常

全國昨新增本土陽性３４宗，澳門暫錄６樣本覆檢

台灣本土確診再次回升至５﹒６萬宗，多１１５宗死亡

國泰（００２９３）對港放寬隔離措施感鼓舞，冀恢復更多客機服役

姚柏良呼籲政府加強監督檢疫酒店，防止炒賣房間

崔俊明稱贊成降低新冠疫苗接種年齡至６個月大

據報北韓突停止從中國進口防疫物資

據報澳門新口岸財神酒店等被圍封，料涉最多７００人

深圳報告２例無症狀，在隔離觀察的密接人員排查發現

港人７月１日起免簽證入境南韓，須先申請Ｋ－ＥＴＡ

澳門全民檢測將於中午結束，逾６５萬人次已採樣；澳門今波疫情增至４９宗確診，明起安排全

民抗原檢測

研究指接種３劑國藥疫苗不足半數對變異株有中和抗體

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