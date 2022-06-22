《日出而作》隔晚美股反彈抽升，惟市場對此並不樂觀

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



（點） （點） （％）

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紐約道瓊斯 ３０５３０﹒２５ 升 ６４１﹒４７ ２﹒１５

標普５００ ３７６４﹒７９ 升 ８９﹒９５ ２﹒４５

納斯達克 １１０６９﹒３０ 升 ２７０﹒９５ ２﹒５１

倫敦富時１００ ７１５２﹒０５ 升 ３０﹒２４ ０﹒４３

法蘭克福ＤＡＸ １３２９２﹒４０ 升 ２６﹒８０ ０﹒２０

巴黎ＣＡＣ ４０ ５９６４﹒６６ 升 ４４﹒５７ ０﹒７５

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﹡香港時間７：１５ａｍ美元兌日圓１３６﹒３３２０，歐元兌美元

１﹒０５２６



《公司業績》

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森信（００７３１）年度虧轉盈２５﹒６億元不派息，核數師不發表意見

星光文化娛樂（０１１５９）經審核年度虧損增至４億元，不派息

量子思維（０８０５０）全年盈轉虧１８１９萬元，不派息

源想集團（０８４０１）全年虧損擴至１３１３萬元，不派息

新百利融資（０８４３９）全年盈轉虧３６４萬元，派息２﹒５仙

密迪斯肌（０８３０７）全年純利升３倍至３９２萬元，不派息

天時軟件（０８０２８）全年純利跌１３％至６９５萬元，不派息

彌明（０８４７３）全年純利跌２６％至２０１２萬元，派息０﹒６仙

連成（０８６３５）全年純利跌１４％至１１２２萬元，派息０﹒２仙

捷利交易寶（０８０１７）全年純利升２３％至２５２６萬元，不派息

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《公司資訊》

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三盛（０２１８３）交換要約未償還１億美元優先票據

匯控（００００５）港英再斥１﹒６２億元共回購３１３﹒８萬股

泰凌醫藥（０１０１１）２４００萬美元獲單克隆抗體技術商業獨家權

清晰醫療（０１４０６）與仁安醫院合作眼科服務，訂備忘

百濟神州（０６１６０）旗下百澤安聯合化療腺癌上市許可申請獲受理

李氏大藥廠（００９５０）旗下Ｔｅｇｌｕｔｉｋ獲藥品註冊許可證

新秀麗（０１９１０）亞太區及中東區總裁離任，行政總裁主管

聖諾醫藥（０２２５７）擬年底前首個候選產品申請臨床試驗

協合新能源（００１８２）擬場外回購股東華電最多５％股權

上海証大（００７５５）未還款，逾７億人幣存款遭金融機構凍結

歐康維視生物（０１４７７）醫葡萄膜炎產品獲准內地上市

協鑫科技（０３８００）樂山１０萬噸顆粒硅項目將陸續投產

國能國際資產（００９１８）配售３８２５萬新股失效，受累市況

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《國企紅籌》

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成都高速（０１７８５）７０００萬人幣入股融資租賃商１﹒６％股權

耐世特（０１３１６）非執董雷自力調任執董兼首席執行官

中國信達（０１３５９）淮礦集團股權換淮河能源逾５％新股及換股債

五礦資源（０１２０８）旗下ＬＢ礦提前還５億美元

浙江滬杭甬（００５７６）股東招商局公路持股增至逾５％

順豐同城（０９６９９）重選非執董陳飛任主席

百心安（０２１８５）２８９６萬元入股醫療器械開發商

光大控股（００１６５）公主席趙威辭任，委控股股東副總經理於法昌

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《神州民企》

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汽車之家（０２５１８）聯席總裁邵海峰已離任

比亞迪電子（００２８５）擬２２８９萬人幣購比亞迪資產

中國鐵鈦（００８９３）受累地震無大損毀，停運毛嶺鐵礦

新明中國（０２６９９）遭前董事提清盤呈請，未還百萬元董事袍金

理想汽車（０２０１５）推新ＳＵＶ理想Ｌ９，８月底前啟動交付

茂業國際（００８４８）５４２６萬人幣沽銀座股份２％

天山發展（０２１１８）強烈反對呈請，未按命令存入３２００萬元

中國天化工（００３６２）發零息換股債，抵３５４０萬元債

弘海高新資源（０００６５）發換股債予楊芳，全行使或成單一最大股東

２１世紀教育（０１５９８）尋授權最高１﹒３３億人幣競標河北土地

海昌海洋（０２２５５）與歡樂谷戰略合作，先拓零售

永盛新材料（０３６０８）３４５０萬元售工程承建料賺１４９０萬元

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《中國要聞》

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李克強強調抓好夏收夏種能源保供，支撐穩經濟大盤

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《中概股速遞》

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特選中概股於美國上市╱預託證券收市價

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《內房困局》

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中房協將召開房地產紓困項目與金融機構對接商洽會

建業地產為吸引農民買房出奇招，小麥、大蒜能抵首付

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《北交所》

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上市公司將達１０

０家，市場期待適

時推出北交所指數

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《匯市走勢》

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美股復市造好美元

輕微回落，日圓貶

破１３６大關

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《國際要聞》

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金正恩主持軍委擴

大會，外間憂北韓

即將恢復核試

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《大國博弈》

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美國實施涉疆產品

全面禁令，中方採

取必要行動維權

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《虛幣世界》

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加密貨幣走勢企穩

，惟市場情緒仍然

悲觀

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《其他消息》

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主要加密貨幣行情

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《新股上市》

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塗鴉智能（０２３９１）公開招股，入場費約４６０６元

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