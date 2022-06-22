《日出而作》隔晚美股反彈抽升，惟市場對此並不樂觀

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
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紐約道瓊斯 ３０５３０﹒２５ 升 ６４１﹒４７ ２﹒１５
標普５００ ３７６４﹒７９ 升 ８９﹒９５ ２﹒４５
納斯達克 １１０６９﹒３０ 升 ２７０﹒９５ ２﹒５１
倫敦富時１００ ７１５２﹒０５ 升 ３０﹒２４ ０﹒４３
法蘭克福ＤＡＸ １３２９２﹒４０ 升 ２６﹒８０ ０﹒２０
巴黎ＣＡＣ ４０ ５９６４﹒６６ 升 ４４﹒５７ ０﹒７５
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﹡香港時間７：１５ａｍ美元兌日圓１３６﹒３３２０，歐元兌美元
１﹒０５２６
《公司業績》
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森信（００７３１）年度虧轉盈２５﹒６億元不派息，核數師不發表意見
星光文化娛樂（０１１５９）經審核年度虧損增至４億元，不派息
量子思維（０８０５０）全年盈轉虧１８１９萬元，不派息
源想集團（０８４０１）全年虧損擴至１３１３萬元，不派息
新百利融資（０８４３９）全年盈轉虧３６４萬元，派息２﹒５仙
密迪斯肌（０８３０７）全年純利升３倍至３９２萬元，不派息
天時軟件（０８０２８）全年純利跌１３％至６９５萬元，不派息
彌明（０８４７３）全年純利跌２６％至２０１２萬元，派息０﹒６仙
連成（０８６３５）全年純利跌１４％至１１２２萬元，派息０﹒２仙
捷利交易寶（０８０１７）全年純利升２３％至２５２６萬元，不派息
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《公司資訊》
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三盛（０２１８３）交換要約未償還１億美元優先票據
匯控（００００５）港英再斥１﹒６２億元共回購３１３﹒８萬股
泰凌醫藥（０１０１１）２４００萬美元獲單克隆抗體技術商業獨家權
清晰醫療（０１４０６）與仁安醫院合作眼科服務，訂備忘
百濟神州（０６１６０）旗下百澤安聯合化療腺癌上市許可申請獲受理
李氏大藥廠（００９５０）旗下Ｔｅｇｌｕｔｉｋ獲藥品註冊許可證
新秀麗（０１９１０）亞太區及中東區總裁離任，行政總裁主管
聖諾醫藥（０２２５７）擬年底前首個候選產品申請臨床試驗
協合新能源（００１８２）擬場外回購股東華電最多５％股權
上海証大（００７５５）未還款，逾７億人幣存款遭金融機構凍結
歐康維視生物（０１４７７）醫葡萄膜炎產品獲准內地上市
協鑫科技（０３８００）樂山１０萬噸顆粒硅項目將陸續投產
國能國際資產（００９１８）配售３８２５萬新股失效，受累市況
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《國企紅籌》
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成都高速（０１７８５）７０００萬人幣入股融資租賃商１﹒６％股權
耐世特（０１３１６）非執董雷自力調任執董兼首席執行官
中國信達（０１３５９）淮礦集團股權換淮河能源逾５％新股及換股債
五礦資源（０１２０８）旗下ＬＢ礦提前還５億美元
浙江滬杭甬（００５７６）股東招商局公路持股增至逾５％
順豐同城（０９６９９）重選非執董陳飛任主席
百心安（０２１８５）２８９６萬元入股醫療器械開發商
光大控股（００１６５）公主席趙威辭任，委控股股東副總經理於法昌
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《神州民企》
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汽車之家（０２５１８）聯席總裁邵海峰已離任
比亞迪電子（００２８５）擬２２８９萬人幣購比亞迪資產
中國鐵鈦（００８９３）受累地震無大損毀，停運毛嶺鐵礦
新明中國（０２６９９）遭前董事提清盤呈請，未還百萬元董事袍金
理想汽車（０２０１５）推新ＳＵＶ理想Ｌ９，８月底前啟動交付
茂業國際（００８４８）５４２６萬人幣沽銀座股份２％
天山發展（０２１１８）強烈反對呈請，未按命令存入３２００萬元
中國天化工（００３６２）發零息換股債，抵３５４０萬元債
弘海高新資源（０００６５）發換股債予楊芳，全行使或成單一最大股東
２１世紀教育（０１５９８）尋授權最高１﹒３３億人幣競標河北土地
海昌海洋（０２２５５）與歡樂谷戰略合作，先拓零售
永盛新材料（０３６０８）３４５０萬元售工程承建料賺１４９０萬元
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《中國要聞》
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李克強強調抓好夏收夏種能源保供，支撐穩經濟大盤
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《中概股速遞》
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特選中概股於美國上市╱預託證券收市價
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《內房困局》
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中房協將召開房地產紓困項目與金融機構對接商洽會
建業地產為吸引農民買房出奇招，小麥、大蒜能抵首付
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《北交所》
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上市公司將達１０
０家，市場期待適
時推出北交所指數
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《匯市走勢》
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美股復市造好美元
輕微回落，日圓貶
破１３６大關
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《國際要聞》
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金正恩主持軍委擴
大會，外間憂北韓
即將恢復核試
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《大國博弈》
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美國實施涉疆產品
全面禁令，中方採
取必要行動維權
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《虛幣世界》
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加密貨幣走勢企穩
，惟市場情緒仍然
悲觀
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《其他消息》
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主要加密貨幣行情
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《新股上市》
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塗鴉智能（０２３９１）公開招股，入場費約４６０６元
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