  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/06/2022 07:46

《日出而作》隔晚美股反彈抽升，惟市場對此並不樂觀

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　（點）　　（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　紐約道瓊斯　　　　３０５３０﹒２５　升　６４１﹒４７　２﹒１５
　　標普５００　　　　　３７６４﹒７９　升　　８９﹒９５　２﹒４５
　　納斯達克　　　　　１１０６９﹒３０　升　２７０﹒９５　２﹒５１
　　倫敦富時１００　　　７１５２﹒０５　升　　３０﹒２４　０﹒４３
　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３２９２﹒４０　升　　２６﹒８０　０﹒２０
　　巴黎ＣＡＣ　４０　　５９６４﹒６６　升　　４４﹒５７　０﹒７５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　﹡香港時間７：１５ａｍ美元兌日圓１３６﹒３３２０，歐元兌美元
１﹒０５２６
　
　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　森信（００７３１）年度虧轉盈２５﹒６億元不派息，核數師不發表意見
　　星光文化娛樂（０１１５９）經審核年度虧損增至４億元，不派息　　　
　　量子思維（０８０５０）全年盈轉虧１８１９萬元，不派息　　　　　　
　　源想集團（０８４０１）全年虧損擴至１３１３萬元，不派息　　　　　
　　新百利融資（０８４３９）全年盈轉虧３６４萬元，派息２﹒５仙　　　
　　密迪斯肌（０８３０７）全年純利升３倍至３９２萬元，不派息　　　　
　　天時軟件（０８０２８）全年純利跌１３％至６９５萬元，不派息　　　
　　彌明（０８４７３）全年純利跌２６％至２０１２萬元，派息０﹒６仙　
　　連成（０８６３５）全年純利跌１４％至１１２２萬元，派息０﹒２仙　
　　捷利交易寶（０８０１７）全年純利升２３％至２５２６萬元，不派息　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　三盛（０２１８３）交換要約未償還１億美元優先票據　　　　　　　
　　匯控（００００５）港英再斥１﹒６２億元共回購３１３﹒８萬股　　
　　泰凌醫藥（０１０１１）２４００萬美元獲單克隆抗體技術商業獨家權
　　清晰醫療（０１４０６）與仁安醫院合作眼科服務，訂備忘　　　　　
　　百濟神州（０６１６０）旗下百澤安聯合化療腺癌上市許可申請獲受理
　　李氏大藥廠（００９５０）旗下Ｔｅｇｌｕｔｉｋ獲藥品註冊許可證　
　　新秀麗（０１９１０）亞太區及中東區總裁離任，行政總裁主管　　　
　　聖諾醫藥（０２２５７）擬年底前首個候選產品申請臨床試驗　　　　
　　協合新能源（００１８２）擬場外回購股東華電最多５％股權　　　　
　　上海証大（００７５５）未還款，逾７億人幣存款遭金融機構凍結　　
　　歐康維視生物（０１４７７）醫葡萄膜炎產品獲准內地上市　　　　　
　　協鑫科技（０３８００）樂山１０萬噸顆粒硅項目將陸續投產　　　　
　　國能國際資產（００９１８）配售３８２５萬新股失效，受累市況　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　成都高速（０１７８５）７０００萬人幣入股融資租賃商１﹒６％股權
　　耐世特（０１３１６）非執董雷自力調任執董兼首席執行官　　　　　
　　中國信達（０１３５９）淮礦集團股權換淮河能源逾５％新股及換股債
　　五礦資源（０１２０８）旗下ＬＢ礦提前還５億美元　　　　　　　　
　　浙江滬杭甬（００５７６）股東招商局公路持股增至逾５％　　　　　
　　順豐同城（０９６９９）重選非執董陳飛任主席　　　　　　　　　　
　　百心安（０２１８５）２８９６萬元入股醫療器械開發商　　　　　　
　　光大控股（００１６５）公主席趙威辭任，委控股股東副總經理於法昌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　汽車之家（０２５１８）聯席總裁邵海峰已離任　　　　　　　　　　　
　　比亞迪電子（００２８５）擬２２８９萬人幣購比亞迪資產　　　　　　
　　中國鐵鈦（００８９３）受累地震無大損毀，停運毛嶺鐵礦　　　　　　
　　新明中國（０２６９９）遭前董事提清盤呈請，未還百萬元董事袍金　　
　　理想汽車（０２０１５）推新ＳＵＶ理想Ｌ９，８月底前啟動交付　　　
　　茂業國際（００８４８）５４２６萬人幣沽銀座股份２％　　　　　　　
　　天山發展（０２１１８）強烈反對呈請，未按命令存入３２００萬元　　
　　中國天化工（００３６２）發零息換股債，抵３５４０萬元債　　　　　
　　弘海高新資源（０００６５）發換股債予楊芳，全行使或成單一最大股東
　　２１世紀教育（０１５９８）尋授權最高１﹒３３億人幣競標河北土地　
　　海昌海洋（０２２５５）與歡樂谷戰略合作，先拓零售　　　　　　　　
　　永盛新材料（０３６０８）３４５０萬元售工程承建料賺１４９０萬元　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　《中國要聞》　
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　李克強強調抓好夏收夏種能源保供，支撐穩經濟大盤
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　《中概股速遞》　
　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　特選中概股於美國上市╱預託證券收市價
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《內房困局》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中房協將召開房地產紓困項目與金融機構對接商洽會　
　　建業地產為吸引農民買房出奇招，小麥、大蒜能抵首付
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　《北交所》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　上市公司將達１０
　　０家，市場期待適
　　時推出北交所指數
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《匯市走勢》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美股復市造好美元
　　輕微回落，日圓貶
　　破１３６大關　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金正恩主持軍委擴
　　大會，外間憂北韓
　　即將恢復核試　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美國實施涉疆產品
　　全面禁令，中方採
　　取必要行動維權　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《虛幣世界》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　加密貨幣走勢企穩
　　，惟市場情緒仍然
　　悲觀　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　主要加密貨幣行情
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　《新股上市》
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　塗鴉智能（０２３９１）公開招股，入場費約４６０６元
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話22/06/2022
【虛幣世界】加密貨幣走勢企穩，惟市場情緒仍然悲觀
人氣文章財經熱話21/06/2022
中電受累澳洲業務中期料錄虧損　大行狠劈目標價逆市插7%
人氣文章中國故事21/06/2022
《神州經脈》多地樓市政策再鬆綁　滬指兩連跌仍守三千三
人氣文章FOCUS21/06/2022
【FOCUS】「直播清流」高位腰斬　螞蟻傳聞耐人尋味
人氣文章財經熱話21/06/2022
【減持潮】新東方在綫遭騰訊清倉式減持　騰訊系須小心？
人氣文章專訪21/06/2022
【專訪】陶冬：歐洲擬禁燃油車　或重蹈能源轉型失誤（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金