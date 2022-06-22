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即市新聞

22/06/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》今天港股必須上升，並有成交量配合

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量為５０％，局勢則分別屬於顯
著向好和偏淡。美股假期內，港股喜見從低回升。昨天（２１日）恒指期貨曾高見２１５４５，
高於本月１６日高位２１４９２，但收市位２１４７４未能成功往上突破。由此可見，投資者對
短期調整是否已於本月１４日低位２０５７４完結缺乏信心。事實上，無論是恒指成分股或國指
成分股，均未見總成交金額於升市中明顯增加，科指成分股總成交金額縮減，屬於不良訊號。
　　因此，今天（２２日）港股必須上升，兼有顯著增加的成交量配合。美股市場假後重開，美
資於港股市場會回復活躍；過去三個交易日港股的升勢能否延續，大家且拭目以待。站在淡友的
角度來看，今天若不發力重奪市場控制權，將會令好友的入市信心增大。於圖表形勢逐步轉好的
情況上，更多買盤入市，自然可以將大市推上更高的水平。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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