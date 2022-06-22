《缸邊隨筆－石鏡泉》衰退？

《缸邊隨筆》昨日（２１日）３３板塊升跌情況：



迄１２：３０，上升板塊：２５；下跌板塊：８。



至４：３０收，上升板塊：３２；下跌板塊：１。



前市恒指收：２１１６３﹒９１。



昨市恒指收：２１５５９﹒５９；升３９５﹒６８。



前市期指收：２１１１４。



昨市期指收：２１４７４，升３６０。



前市低水：５０；昨市低水：８６。



前市大市成交：１３１８﹒５２億元。



昨市大市成交：１１９３﹒６２億元，減１２４﹒９億元。



前市期指成交：１００８８０張。



昨市期指成交：１０７５８９張，增６７０９張。



分析家一直講美國經濟會陷衰退，但衰退對股市有甚麼影響？不少人認為經濟衰退股必衰，

不一定喎。表一是自１９７３年以來，美國歷次衰退時，美股表現。



有點值得提，１９９４年，格蘭斯班迭連加息七次共加了３﹒５厘，股雖跌，但美經濟未見

陷衰退。可見加息不一定會帶來衰退，但加息會帶來股跌則是普遍現象。



經濟學上，要迭連兩季的ＧＤＰ增長為負，才可視為經濟衰退。如迭連兩季的經濟增長為－

５％、－５％則必衰退無疑。但如經濟增長為－０﹒１％、－０﹒１％，又是否可視為衰退？又

或者經濟增長是０％、０％，又或是－０﹒１％、＋１％或－２％、＋０﹒１％，則又叫不叫衰

退？



碰上這個，美國是以ＮＢＥＲ（Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｂｕｒｅａｕ ｏｆ

Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｒｅｓｅａｒｃｈ）的一錘來定音。ＮＢＥＲ話衰就衰，話盛就盛。



今年，是美國Ａｔｌａｎｔａ Ｆｅｄ於６月６日將美國的第二季ＧＤＰ增長減至０﹒０％

，Ａｔｌａｎｔａ Ｆｅｄ當時的下調與其他券商的估計是有很大差距的，但今時證明

Ａｔｌａｎｔａ Ｆｅｄ ６月６日的估計，哪怕只是先行一周，以至一、兩日，對炒家言，是

當頭棒，要不要做對冲、做保險，是自己事。



早於今年４月６日，德意志銀行已估美國於２０２３年底前會陷衰退，這個早於

Ａｔｌａｎｔａ Ｆｅｄ的預警，當時是使美國投資界震了一震。



上周日，野村則將美國經濟出現負增長的季度，提前至２０２２年第四季，２０２３年第一

季，美國經濟會好轉，還是續衰下去？野村估，持續衰下去的可能性大。



關鍵問題來了：



（１）野村是上周日出報告，周一美股無市。昨晚會否對野村的「衰」預期作反應？今日大

家可知。



（２）其他分析行，高盛、大摩、摩根、瑞信、華寶、柏克萊等大行又會於何時加入唱衰行

列，又會對美股及環球投資者產生甚麼樣的影響，等看戲。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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