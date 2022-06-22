《盤後部署》恒指回吐５５１點兼日均成交較上周減少，後市料偏軟

《經濟通通訊社２２日專訊》隔晚美股復市後大幅反彈，惟港股未能跟隨造好，今早低開

８９點。中電（００００２）因發布盈警而導致昨日股價大跌７％，今日跌勢未止，平開後股價

持續探底，全日跌２﹒６７％，收報６５﹒６元。



＊李克強指示煤炭產能要「能開盡開」＊



國務院總理李克強在河北省高碑店、涿州考察，期間提到要釋放煤炭先進產能、能開盡開

，落實長協煤供應，進一步加強電力保供，堅決防止拉閘限電。煤炭股受刺激繼續炒高，兗礦

（０１１７１）、神華（０１０８８）及兗煤澳大利亞（０３６６８）等紛紛高開。

多隻細價煤炭股今日大幅炒起，南南資源（０１２２９）延續昨日暴升氣勢，盤中曾升超過

５８％；另外久泰邦達（０２７９８）曾升近６０％，綠領（０００６１）曾升逾１２２％，弘

海高新（０００６５）更曾爆升３００％。惟全體煤炭股午前起沽壓加劇，最終全日兗礦能源跌

３﹒１３％，報２３﹒２元；神華跌２﹒０１％，報２４﹒３５元；兗煤澳大利亞跌２﹒２７％

，報２８元。上述細價煤炭股收市前升幅同告收窄；南南資源升４％，收報０﹒７８元；久泰邦

達升１０﹒７％，收報２﹒０７元；綠領升２６﹒６７％，收報０﹒２８５元；弘海高新升

１４１﹒１８％，收報０﹒４１元。



＊「毫仙股」落鑊＊



除煤炭板塊外，其餘板塊亦有多隻細價股大幅炒起之餘成交不小，包括愛高（００３２８）

升１７５﹒５１％，收報０﹒２７元；汽車新零售（００５２６）升５０％，收報０﹒０４５元

；領地（０６９９９）升４２％，收報０﹒７１元；允升（０１３１５）升３１﹒８２％，收報

０﹒０２９元。其中屬長和系的長江生命科技（００７７５）升８７﹒６９％，收報１﹒２２元

，市值突破１１０億港元，此前公司表示正與ＦＤＡ磋商以實現黑色素瘤疫苗

Ｓｅｖｉｐｒｏｔｉｍｕｔ－Ｌ上市。



＊科技股回，阿里健康、京東健康大跌＊



恒指方面，重磅科技股今早低開後同樣面對沉重沽壓，ＡＴＭ股全日跌勢不止，午後跌幅顯

著擴大，拖累恒指跌幅擴大至超過５００點。美團（０３６９０）跌４﹒７７％，收報

１９１﹒６元；騰訊（００７００）跌２﹒８９％，收報３７０元；阿里（０９９８８）跌

４﹒０６％，收報１０１﹒５元。此外，昨日阿里健康（００２４１）大升逾一成二為最佳表現

藍籌，事隔一日即見天壤之別，全日大幅回吐超過一成三墊底藍籌，收報４﹒７９元。同行京東

健康（０６６１８）同樣升後回吐，全日跌１４﹒８３％，報５３﹒４元。

最終恒指以全日最低位收市，報２１００８，跌５５１點或２﹒５６％，主板成交

１２６９﹒４億元。國指收報７３３５，跌２１４點或跌２﹒８４％。科指收報４５５２，跌

２０７點或跌４﹒３７％。



＊恒指走勢未算太差，惟下殺風險仍大＊



恒指昨日升近４００點收市，惟未有進一步好消息下，大市走勢難突破目前沿２０天線的上

落區間，而且本周日均大市總成交維持１２００億元水平，相信亦與半年結臨近有關，在有利好

消息前，市場氣氛趨向審慎。即使今日恒指大跌５５１點，走勢仍維持於２０天線附近上落，而

且未有跌穿５０天線，技術面未算太差。

但須留意，上日恒指牛熊街貨分布圖顯示，牛熊比例為５９比４１，熊證區域涉及相對期指

張數仍較少，但於２０８００牛證區域就有６６８張，而再於２０６００更有９８８張，所以恒

指下殺誘因仍然較大。

蒙牛（０２３１９）上周四見過逾年半低位３４﹒４５元後持續反彈，今日逆市升逾１％收

市。蒙牛股價今日曾突破２０天線，惟最終未能企穩。《經濟通ＨＶ２報價系統》顯示，蒙牛全

日主動買沽比率為５２比４８，但大戶主動買沽比率為３４比６６，而且於２０天線之上好淡爭

持激烈，反映蒙牛短期沽壓仍重，未持貨者宜候股價企穩２０天線後再作部署。（ｈｃ）

