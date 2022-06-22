【國際要聞】金正恩主持軍委擴大會，外間憂北韓即將恢復核試

《經濟通通訊社２２日專訊》北韓領袖金正恩周二（２１日）主持了黨中央軍委擴大會議，

外間正緊密關注會議是否就恢復核試做出決定。

美韓情報指出，北韓近期正在恢復豐溪里核試驗場的３號和４號坑道，並已完成對可能核試

驗的準備工作，只要金正恩下令，就可隨時進行第７次核試。

據北韓官媒報道，今次擴大會議是「貫徹落實黨的軍事路線和主要國防政策」，並確定「當

前關鍵的國防建設任務」。（ｊｆ）

