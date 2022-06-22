【國際要聞】金正恩主持軍委擴大會，外間憂北韓即將恢復核試

《經濟通通訊社２２日專訊》北韓領袖金正恩周二（２１日）主持了黨中央軍委擴大會議，
外間正緊密關注會議是否就恢復核試做出決定。
美韓情報指出，北韓近期正在恢復豐溪里核試驗場的３號和４號坑道，並已完成對可能核試
驗的準備工作，只要金正恩下令，就可隨時進行第７次核試。
據北韓官媒報道，今次擴大會議是「貫徹落實黨的軍事路線和主要國防政策」，並確定「當
前關鍵的國防建設任務」。（ｊｆ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|開市Good Morning22/06/2022
熊麗萍料港股月内上試22500 造車新勢力首選理想
|財經熱話22/06/2022
【虛幣世界】加密貨幣走勢企穩，惟市場情緒仍然悲觀
|財經熱話21/06/2022
中電受累澳洲業務中期料錄虧損 大行狠劈目標價逆市插7%
|中國故事21/06/2022
《神州經脈》多地樓市政策再鬆綁 滬指兩連跌仍守三千三
|FOCUS21/06/2022
【FOCUS】「直播清流」高位腰斬 螞蟻傳聞耐人尋味
|財經熱話21/06/2022
【減持潮】新東方在綫遭騰訊清倉式減持 騰訊系須小心？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰