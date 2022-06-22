《政經范局－范強》從「兩岸對話」到「主權管轄」

《政經范局》本欄月中就台海局勢的根本變化一連發表了兩篇文章，在之後的這段時間，大

陸對台政策果然展示出深刻的調整，其中最為引發關注的，就是北京宣示了台灣海峽既不是國際

水域，更不是公海。這說明歷經美國小布殊、奧巴馬、特朗普及拜登四任總統的「一個中國空心

化」進程，並伴隨著島內所謂「謀獨」情勢的持續高漲，中國大陸終於也開始大幅度改變出牌手

法。



回顧當代意義上的台海中線，在１９４９年以後是兩岸處於內戰狀態，在軍事對峙下形成；

而至１９８０年代以來則是出於兩岸關係改善，以和平統一為基礎展開協商對話而得以維持。在

雙方關係改善的相當長的一段時間，基於「鄉愁是一灣淺淺的海峽」的情感，台海中線的存在事

實上象徵了兩岸討論未來以何種形式統一而預留的廣泛空間。



＊台海中線洐生灰色地帶＊



但是，兩岸關係不僅在蔡英文時代已經急速冷卻，最近就連國民黨的黨主席，也發表了「親

美不親中」的立場，這就必然令北京意識到，台海中線的存在非但不能促統，反而洐生出一條灰

色地帶，亦即大陸外交部發言人汪文斌日前所指出的「中國主權安全問題」。具體而言，就是美

國已經「約定成俗」，把台海視為「國際海域」，而島內綠營亦為之呼應，支持美方在台海享有

「公海自由」。



歸納汪文斌的回應，北京對有關「中國主權安全問題」，作了至少三個方面的論述：一、針

對中國憲制框架：「台灣是中國領土不可分割的一部分」，因此「中國對台灣海峽享有主權權利

和管轄權」；二、針對聯合國及國內法框架：「台灣海峽最窄處約７０浬，最寬處約２２０浬。

根據聯合國海洋法公約和中國國內法，台灣海峽水域由兩岸的海岸向海峽中心線延伸，依次為中

國的內水、領海、毗連區和專屬經濟區」。



以及三、針對美國對台海的「自由航行」說法：「堅決反對有關國家聲稱台灣海峽是國際水

域。」「國際海洋法上根本沒有國際水域一說，有關國家聲稱台灣海峽是國際水域，意在為其操

縱涉台問題、威脅中國主權安全製造藉口，中方對此堅決反對」。



＊「主權管轄」需常態化執法＊



以「主權管轄」來取代「政治對話」並非沒有先例，如十年前日本政府將釣魚島（日稱尖閣

群島）收歸「國有」，就換來了中國大陸在釣島海域的常態化海警巡邏，並維持至今。在台海實

施「主權管轄」，就意味著北京需具備相應的常態化行政手段與執法能力，例如要求外國軍艦在

通行前報備，並在必要時實施禁航。



是以，中國大陸有沒有能力控管美國及盟友艦隻、飛機在台海「自由航行」，就成為其「主

權管轄」實力的重要指標。這同樣也會給拜登政府帶來不容低估的挑戰和壓力，如果陸方要求外

國軍艦通行前報備，美方如就範，即等同接受北京主權管轄，所謂「武力護台」不攻自破。但若

拒絕，美軍艦隻又是否準備在台海與解放軍爆發一場「狹路相逢」的戰鬥？



＊陸美台海比拼實力決心＊



回顧拜登執政以來，陸方已多次就「核心利益」強硬表態，例如中共中央外事工作委員會辦

公室主任楊潔篪去年初在阿拉斯加會談上的開場白：「你們沒有資格在中國的面前說，你們從實

力的地位出發同中國談話。２０年前、３０年前你們就沒有這個地位」。



３０年前正好對應了１９９０年代爆發的台海危機，並在１９９６年以兩個美軍航母艦隊穿

越台海而進入最為風高浪急的時刻。而在剛結束的香格里拉對話期間，中國大陸防長魏鳳和再次

警告：「如果有人膽敢把台灣分裂出去，我們一定會不惜一戰、不惜代價。」



正如本欄前文所述，雖然美方正在把台島預設為一個未來的「城市巷戰」戰場，而陸方軍事

力量的部署，卻是緊緊盯住美軍，提醒美方不得心存操控「代理人戰爭」的幻想。台海這一灣淺

淺的海峽，也許會因此成為陸美雙方比拼決心與實力的地方。



《經濟通通訊社評論員 范強》

